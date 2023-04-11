Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предполагает создание Единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.

В тексте поправок говорится, что «реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», сообщает РИА «Новости».

Также проект предлагает установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.

Кроме того, в Госдуме одобрили поправку о возможности зачисления в запас без личной явки. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.

Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ.

Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.

Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.