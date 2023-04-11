Адвокат Аграновский: Воинский учет становится удобнее и понятнее для граждан

Изменения законодательства о воинском учете направлены на совершенствование и цифровизацию этой системы, а также приведение ее в соответствие с современными реалиями. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя принятый Госдумой закон о совершенствовании системы воинского учета.

«Закон действительно призван свести к минимуму контакты с военкоматами, учитывая опыт прошлого года. Кроме того, сама система воинского учета станет проще и понятнее для граждан. Главная цель закона – приведение этой системы в соответствие с современными технологическими реалиями», – сказал Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

«Сегодня государство пытается вывести отношения между призывниками и военкоматами на качественно новый уровень. В правовом смысле это достаточно похоже на извещения о штрафах или налоговых задолженностях. Ни то, ни другое у россиян никакого ужаса не вызывает, все стало привычным», – отметил он.

«Поэтому я убежден, что в вопросе организации призыва это тоже станет большим удобством. Законопослушному гражданину нечего бояться и не от чего прятаться. Кроме того, любой гражданин безусловно заинтересован как можно быстрее узнавать о всех вопросах государства к нему и с максимальным удобством их решать», – рассуждает собеседник.

«Важно и то, что увязка военкоматов с госуслугами сделает проще и доступнее процесс обновления данных о военнообязанных гражданах. В большинстве случаев для этого не потребуется личное посещение комиссариата или даже в принципе участие гражданина», – полагает юрист.

«Так, во время частичной мобилизации мы часто слышали о вручении повесток, например, гражданам с инвалидностью. Это было следствием того, что базы военкоматов не обновлялись. Благодаря нововведениям, этот процесс можно будет отладить, причем преимущественно в дистанционном режиме», – отметил он.

Ранее Госдума приняла закон о совершенствовании системы воинского учета. Он предполагает создание единого реестра военнослужащих, содержащего в себе личные данные граждан, подлежащих учету. Кроме того, в реестре будут указаны сведения об их документах, в том числе паспорте, СНИЛС и ИНН, место жительства и место пребывания, наличие иностранного гражданства или вида на жительство иностранного государства, сведения о месте работы; о дипломе и образовании; о состоянии здоровья.

Новая редакция закона позволит проводить многие действия дистанционно, например постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. Так, при наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах.

Уточняется, что подобная норма не будет распространяться на граждан, проходящих военную службу, имеющих воинские звания офицеров, пребывающих в запасе СВР и ФСБ. При этом военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги».

Напомним, тем, кто не явился в военкомат по повестке, будет запрещен выезд за пределы страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о воинском учете, заявил об отсутствии планов проведения второй волны частичной мобилизации. Он добавил, что в Кремле нет ощущений, что оперативное обсуждение нового проекта закона на фоне СВО может вызвать панику и волну эмиграции.