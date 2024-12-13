Путин подписал закон о регистрации военных по месту службы

Путин подписал закон о новых правилах регистрации военных по месту службы в России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в правила регистрации по месту жительства военнослужащих-контрактников, передает ТАСС.

Новый закон предусматривает, что военнослужащие и члены их семей могут быть зарегистрированы по адресу воинской части в случае отсутствия жилья по месту службы. В определенных случаях возможна регистрация и по адресам других воинских частей.

Ранее для снятия военнослужащих с регистрации требовалось их личное согласие. Это приводило к ситуации, когда люди оставались зарегистрированными по адресу воинской части, хотя проживали в другом районе. Новый закон позволяет командиру части аннулировать регистрацию без согласия военнослужащего.

Закон также устанавливает основания для снятия с регистрационного учета, включая увольнение, перевод на новое место службы, обеспечение жильем, реформирование воинской части и другие причины. Введено и новое основание для снятия с учета – прекращение российского гражданства. Закон вступает в силу через десять дней после его публикации.

Ранее Госдума приняла пакет поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе», приравнивая электронные повестки к бумажным.

Новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, при этом прежние способы вручения повесток для явки в военкомат также сохраняются.