Президент России Путин подписал указ об осеннем призыве

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу с октября по декабрь 2025 года, сообщается на портале правовой информации.

В документе уточняется, что призыву подлежат граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подпадающие под требования призыва.

В указе отмечено, что призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Общее количество призывников составит 135 тыс. человек, что соответствует масштабам прошлых аналогичных кампаний. Документ уже опубликован для общего доступа.

Минобороны России заявило, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании.

С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.