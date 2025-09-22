Минобороны: Призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета

Tекст: Вера Басилая

Осенний призыв пройдет с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что эта база данных охватывает всех граждан России, подлежащих воинскому учету, и позволяет военным комиссариатам поддерживать сведения в актуальном состоянии. При наличии полной информации в системе призывные комиссии смогут предоставлять некоторые отсрочки без личного присутствия призывников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Он также отметил, что решение о призыве на военную службу с осенней кампании будет действительно в течение одного года. Гражданин, не отправленный по решению призывной комиссии в текущий призыв, может быть направлен в армию в период следующей кампании.

Ранее в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва.

Сообщалось, что решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С первого апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.