SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа

SCMP: Китайские ученые испытали неядерную «водородную бомбу»

Tекст: Вера Басилая

Китайские исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации успешно протестировали новое взрывное устройство. В ходе испытаний удалось инициировать мощную цепную химическую реакцию, которая сопровождалась образованием огненного шара температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, передает ТАСС.

В устройстве применялся гидрид магния, который при взрыве подвергался термическому разложению и выделял горючий водород, моментально воспламеняющийся. В авторском коллективе под руководством Ван Сюэфэна сообщили, что такая технология позволяет точно варьировать разрушительную силу и обеспечивать равномерное поражение больших площадей.

Газета South China Morning Post отмечает, что пока неясно, как и будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать это оружие. Газета приводит слова разработчиков, подчеркивающих управляемость интенсивности и масштабируемость воздействия.

Ранее Китай успешно провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам, таким как бомбардировщик B-21.