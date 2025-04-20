Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
SCMP: Китай испытал неядерную «водородную бомбу» нового типа
SCMP: Китайские ученые испытали неядерную «водородную бомбу»
В Китае проведены полевые испытания экспериментальной бомбы, в которой для создания мощного взрыва применили химическую реакцию с участием гидрида магния без использования ядерных материалов, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
Китайские исследователи из Научно-исследовательского института 705 Китайской государственной судостроительной корпорации успешно протестировали новое взрывное устройство. В ходе испытаний удалось инициировать мощную цепную химическую реакцию, которая сопровождалась образованием огненного шара температурой более одной тысячи градусов по Цельсию, передает ТАСС.
В устройстве применялся гидрид магния, который при взрыве подвергался термическому разложению и выделял горючий водород, моментально воспламеняющийся. В авторском коллективе под руководством Ван Сюэфэна сообщили, что такая технология позволяет точно варьировать разрушительную силу и обеспечивать равномерное поражение больших площадей.
Газета South China Morning Post отмечает, что пока неясно, как и будет ли Народно-освободительная армия Китая использовать это оружие. Газета приводит слова разработчиков, подчеркивающих управляемость интенсивности и масштабируемость воздействия.
Ранее Китай успешно провел финальные испытания гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», которая может угрожать новейшим американским самолетам, таким как бомбардировщик B-21.