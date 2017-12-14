Яковенко нашел связь между Скрипалем, Глушковым и досмотром самолета

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что инцидент с отравлением Скрипалей, убийство бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова и пятничный досмотр самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу являются звеньями одной цепочки.

Яковенко заявил, что «и провокация в Солсбери, (...) и убийство Глушкова, (...) и плюс то, что произошло в Хитроу, – это все одна цепочка», с которой будут «внимательно разбираться», передает РИА «Новости».

«Но один вывод можно сделать – это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно», – сказал Яковенко в эфире телеканала «Россия 1».



В пятницу досмотру подвергся самолет Airbus A321, который должен был лететь в Шереметьево.

МИД резко раскритиковал действия британских властей, указав на их связь с ситуацией вокруг отравления Скрипаля, а российское посольство направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра самолета.

В Лондоне заявили, что проверка российского самолета в аэропорту Хитроу была проведена потому, что воздушное судно прибыло «из такой страны повышенного риска, как Россия».

В субботу Минтранс России анонсировал меры против Британии после инцидента с самолетом.

Напомним, бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков был найден мертвым в Лондоне в марте; полиция проверяла связь между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля.