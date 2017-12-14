Химик рассказал про давно законсервированный полигон в Шиханах

Заявление британцев про то, что яд, отравивший Сергея Скрипаля, мог быть произведен в Шиханах, «высосано из пальца», заявил газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

В Шиханах находится филиал ФГУП «ГосНИИОХТ», так называемый вольский филиал, в котором разрабатывалось это вещество, рассказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин. «Но полигон там законсервирован, уже более 30 лет он не использовался для испытаний химического оружия. Так что, если туда приедут эксперты ОЗХО, они вряд ли найдут там что-то интересное», – отметил эксперт.

По словам Игоря Никулина, заявление британцев о том, что отравивший Сергея Скрипаля яд был произведен в Шиханах, «высосано из пальца». «Это из той же серии, что и про боевую отравляющую гречку и дроны, которые летают над Британией. Это какие-то фантомные боли британской разведки», – указал Никулин.

Скорее всего, британцы попросту почерпнули информацию в интернете, где упоминается, что «Новичок» когда-то исследовали в Шиханах, считает химик. «Они уже любые самые фантастические версии генерируют, – заметил эксперт. – Но любой криминалист знает, что если свидетель меняет показания, то доверия к нему быть не может, скорее всего, он просто лжет». Так, про Терезу Мэй по интернету уже гуляет песня, причем британская, под названием «Я лгунья».

Напомним, в четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».

Кроме того, британские СМИ со ссылкой на минэкологии страны рассказали, что ветеринары смогли попасть в дом Скрипалей только через несколько дней после их отравления, и к этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в состоянии стресса. Его отвезли в химическую лабораторию «Портон-Даун» для проверки и усыпили, объяснив это тем, что животное очень страдало. Тела животных были кремированы из опасений, что они могли быть заражены.