Эксперт прокомментировал заявление британцев о производстве «Новичка» под Саратовом

Химоружие, в том числе нервно-паралитический газ «Новичок», к которому британские эксперты приравнивают вещество А-234, только испытывалось, но не хранилось на полигоне в Шиханах в Саратовской области, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Нервно-паралитический газ «Новичок» испытывался, но не хранился на полигоне в Шиханах в Саратовской области. Это полигон», – сказал Никулин, передает РИА «Новости».

Он уверен, что инспекция, которую провела в России на прошлой неделе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердит, что Россия не занималась производством отравляющих веществ данного типа.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что на территории России нет лабораторий по производству химического оружия.

«Россия выполнила все обязательства по разоружению от химического оружия. Никаких у нас – ни открытых, ни закрытых, ни тайных – не существует лабораторий на территории страны. Это заявление явно носит бездоказательный характер, имеет под собой политическую подоплёку, чтобы хоть как-то тему отравления Скрипалей педалировать», – сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что подобные утверждения подрывают доверие к международной комиссии, которая вынесла заключение о выполнении Россией обязательств по полному уничтожению запасов химоружия. «У нас есть заключение международной комиссии, что у нас на территории страны химическое оружие уничтожено. Я бы расценил это (заявление) не только как к нашей стране недоверие, но и к той миссии, которая подтвердила этот факт», – отметил парламентарий.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».