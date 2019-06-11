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Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
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Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

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Комбайнеры вселенной на гектарах Петербургского форума

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В конце одного из дней питерского экономического форума я посмотрел вечером на смартфоне, сколько километров прошёл за день. Десять! Так что ПМЭФ - это, прежде всего, освоение гигантской территории. Во всех смыслах слова. Подробности...

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            Владимир Мамонтов

            Комбайнеры вселенной на гектарах Петербургского форума

            Владимир Мамонтов
            журналист
            		 11 июня 2019, 14:46

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            Когда закончился второй день питерского экономического форума, посмотрел я вечером в окошко чудесной программы своего смартфона. Отмечающей, сколько я километров прошел. Десять! Десять, товарищи, а ведь я сидел три часа на пленарке. Так что питерский форум для любознательного человека – это, прежде всего, освоение гигантской территории. Сплошь состоящей из выгородок под известными логотипами. Населённой длинноногими девушками и дядьками в синих пиджаках (цвет явно тут доминирует, он не совково-чёрный, а с изящной международинкой).

            Каковы ещё итоги форума по моей личной версии? Слово «личной» тут крайне важно: всё очень индивидуально. Я прочел несколько отчётов региональных делегаций, которые под руководством губернаторов, накручивали в Питере километры в поисках инвесторов и перспектив.

            Одни уезжали довольные, потому что заманили в область столичных кинематографистов. Перед ними выступил сам Федор Бондарчук и сказал таковы слова: «Не мы должны здесь сидеть, плясать перед вами, фотографироваться, уговаривать. А вы перед нами, и должны говорить: у нас хорошо. И, может быть, тогда мы приедем». Словом, схема такая: область даёт скидку (она тоже теперь в синем пиджаке, называется «рибейт»), за то, что там мастера масскультуры снимают сериал, косвенно прославляющий область. А как без этого? «Дестинации получат преференции»: в следующем году опять будет форум, и можно будет написать на губернском стенде, что фильм (назовём его «Комбайнёры Вселенной», а что, по моему, звучит) снят на тучных полях под Верхними Буреломами. Кой-чего повытоптано, конечно, но ради искусства.

            Другие гордятся, что заманили к себе крупную конференцию айтишников. Третьи про цифровизацию ещё не вполне просекли, по старинке тащат к себе в амбар соглашение о расширении бумажной фабрики. Четвёртые присоединились к проекту «Государева дорога» – нет, ну, это не совсем то, чём вы подумали, не высокоскоростная железнодорожная магистраль, не шоссе. Тут вам не Китай. А новый туристический маршрут (китайцы, кстати, ринутся, там Ленин жил в шалаше) по тем же родным ухабам, но без границ меж областями, «кластер генерируется мультирегиональный» (пиджак синий). И, судя по названию, авторы знают, какого туриста надо заманить, чтоб трасса в будущем стрелой легла. К чемпионату мира по восточным единоборствам.

            Когда у тебя к вечеру такие успехи, можно и отдохнуть. Сходить на концерт Шнура, к примеру. Я лично не ходил, не моё это. А многие отлично отдохнули, получили удовольствие. Приятель рассказывал, как он, заслышав многодецибельный мат ещё на подходе к мероприятию на Крестовском острове, объяснил ситуацию опешившей парочке, которая отстало и старомодно прогуливалась, взявшись за руки, среди дерев. «Это международный экономический форум, элита гуляет», – сказал приятель. «А, элита, – обрадовались они. – Тогда ладно. Мы испугались, думали гопота». Элита, гопота… Иногда и перепутать недолго. Но, справедливости ради надо отметить, что и на концерт Дениса Мацуева билетов было не достать.

            Фото: кадр из видео

            Однако же вернусь в личным впечатлениям, возьму себя в руки и кой-чего скажу серьёзно. Самым интересным было, разумеется, пленарное заседание. Причем, оно разительно отличалось от прошлогоднего. Начать с состава.

            В прошлый раз были Абэ, Макрон, Лагард. Всё это подспудно символизировало, что Россия и Запад (хотя Япония, разумеется, Восток, но примыкающий к Западу), несмотря на расхождения и санкции, хотели бы иметь совместную перспективу. Более того, Владимир Путин, по словам Лагард, за кулисами просил её остановиться на глобальных трендах, и Кристин очень хвалила Россию за то, что она, будучи побиваема плетьми санкции, мужественно держится в братской семье либеральных экономик.

            Моему простому уму тут чудился парадокс. И обидный случай. Но поскольку в целом-то я за, что именно России – «це Европа», а вовсе не соседняя многострадальная зашквара, то терпеливо слушал даму, которая будущее в экономике представила так: фабрика, на которой двое, мужчина и собака. «Мужчина кормит собаку, а собака смотрит на этого мужчину».

            Это самое загадочное, что я в 2018 году слышал о перспективах мирового процесса. В 2019-м и зверьё было упомянуто явно более крупное, а главное, духу не было никакого, пусть декоративного, глобального единства. Конечно, основная причина – открытая торговая война с Америки с Китаем, которая позволила Путину, отвечая на вопрос о месте России в мире, где развернулись боевые действия, упомянуть знаменитую китайскую пословицу «Когда в долине дерутся два тигра, умная обезьяна сидит на вершине холма» – банальные остряки тут же заменили обезьяну на медведя. Это было в меру дерзко – с учетом того, что с Китаем мы без пяти минут «братья на век».

            Впрочем, все китайские церемонии были соблюдены. Разумеется, «картинка сменилась», мы дружим «не против кого-то». Но «Хуавэй» с технологией 5G идёт к нам – а Америка «всё ещё кипятит». Китайцы рассмотрят нашу операционную систему «Аврора», раз их отлучают от «Андроида». И вообще прокачку через «Силу Сибири» решили увеличить. Как сюда присобачить прошлогодние заклинания Лагард? На это ответил Си Цзиньпин, продолжая турнир пословиц: «Не стоит, рассердившись на блох, бросать всю шубу в огонь», сказал он, комментирую панические настроения насчет глобальной экономики. Но это, опять-таки, прозвучало довольно двусмысленно: блохи, на которых сердится Китай с Россией, бывают размером с собаку, если не с тигра. С другой стороны, медведь ещё толком не демонстрировал клыки, а панда – кун-фу. Может, обойдётся? Поглядим.

            Ещё одно разительное отличие: наряду с тяжеловесом Си и невесомым Гутерришем, в дискуссии-2019 принимали участие персоны в высшей степени любопытные и своеобразные: президент Болгарии Румен Радев, премьер Словакии Петер Пеллегрини и премьер Армении Никол Пашинян.

            Мне лично очень понравилось выступление болгарского Президента. Без бумажки, литературно, с цитированием Лихачёва и Гергиева. Горькая шутка (и дерзковатая, в стиле Путина и Си) про то, что теперь Болгария может считаться страной, первой признавшей КНР, поскольку реально первой страны больше нет, удалась: так страны бывшего соцлагеря аккуратно, но сильно парируют претензии России к их непоследовательности и несамостоятельности. Он назвал Болгарию страной, через которую в Россию пришли Кирилл и Мефодий, а Россию – принесшей Болгарии свободу. За которую пали тысячи русских солдат. «Сила хороша, но мелодия и гармония важнее», – процитировал он Гергиева.

            Но если он думал так отбиться от вопросов, которыми засыпала руководителей малых стран ведущая панели российский журналист с именем Софико Шеварднадзе, то зря. В этом году наконец-то было решено отказаться от приглашения надутых индюков (и недалёких куриц) западных медиа, которые засыпали Путина вопросами о вмешательстве в американские выборы. В конце концов, это наш питерский форум, и это мы строго спросим с Болгарии за вихляния с «Южным потоком». Также и словак был упорно принуждаем ответить: а может ли он взять – и проголосовать против санкций, раз он суверенный? Да или нет? Ответы их были уклончивыми.

            Но, как иногда бывает, в конце концов Радев ответил даже лучше, чем «да» или «нет»: «Вы знаете, я всегда люблю говорить то, что я думаю в данный момент, и я хочу сказать, что иногда возникает странная ситуация, когда самые большие сторонники санкций, и те, кто борется за введение санкций против Российской Федерации, на другой день думают уже о том, как продать свои товары в России, и как инвестировать в Россию, и как развивать свой бизнес, и мне это представляется довольно странным».

            На что Путин сказал, улыбаясь: хорошо хоть так сотрудничаем.

            Словом, мне всё присходившее на сцене казалось страшно важным и увлекательным. Но потом я обернулся – и понял: а половины зала нет. Слушайте, вот загадка: валили в помещение так, что чуть двери не выломали, прямо легендарная выставка Валентина Серова. А постепенно рассосались… Ну, да везде экраны, можно посмотреть из коридоров, из закоулков и прочих приятных мест форума, где не переводятся коньяк и сигары. Но и там, как подсказали товарищи, каждое слово не ловили.

            Впрочем, поразмыслив, я решил, что всё объяснимо: многие участники форума (а это, безусловно, гигантская ярмарка тщеславия) посчитали свою задачу выполненной, а немалые деньги, которыми расплатились за членство в этом трёхдневной элитклубе – отбитыми: контракты подписали, «Комбайнёров Вселенной» заманили, к президенту попали. Шнуром насладились. А остальное… Доделают уж как-нибудь ВВП, Си, и этот, румын. Вернее, болгарин. Их зона ответственности. А задачу лучше всех сформулировал Никол Пашинян: «Если все недовольны, надо сделать так, чтобы все были довольны».

            Лучше не скажешь.


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