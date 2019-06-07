Си Цзиньпин едва не упал со сцены на ПМЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены во время рукопожатий со зрителями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

После последнего вопроса на пленарном заседании ПМЭФ Си Цзиньпин пожал руки коллегам и подошел к краю, чтобы поприветствовать зрителей, передает ТАСС.

Председатель КНР качнулся в сторону края сцены, в этот момент ему помогли удержать равновесие сотрудники Федеральной службы охраны.

Этот момент попал на видео, его опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Вовремя поймали: Си Цзиньпин чуть не рухнул со сцены pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

Ранее Си Цзиньпин передал в Московский зоопарк двух больших панд из Китая.