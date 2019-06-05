Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд, доставленных из Китая.

Павильон специально построили для панд – самки Диндин, которой 30 июля исполнится два года, и самца Жуи, которому 31 июля исполнится три года, передает ТАСС.

Первыми посетителями зоопарка, которые вместе с лидерами двух стран увидели панд, стали дети-лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, а также обладатели грантов мэра Москвы и дети китайских дипломатов, которые работают в России.

Дети приветствовали Путина и Си Цзиньпина на русском и на китайском языках. Вместе они посмотрели на Жуи, который находился в вольере на открытом воздухе.

«Смешные такие», – сказал Путин с улыбкой.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк на российском «Аурусе». Перед этим Путин поблагодарил китайского лидера за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд.

Животных привезли в Москву еще 30 апреля.