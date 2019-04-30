Китайские панды прибыли спецрейсом в Москву

Спецборт Boeing 777F Panda Express доставил в Москву из заповедника в китайской провинции Сычуань две гигантские панды по имени Жуи (самец) и Диндин (самка), для которых в Московском зоопарке подготовили специальный вольер.

На время перелета животных обеспечили булочками, ростками бамбука и детскими питательными смесями. В пути их сопровождали ветеринар и смотритель, который, помимо прочего, должен был обнимать панд, чтобы помочь им справиться со стрессом, сообщает «Российская газета»

В Москве панд доставят в специально подготовленный вольер в Московском зоопарке, где они проведут следующие 15 лет своей жизни, после чего, по условиям аренды, вернутся в Китай. Все это время специалисты будут изучать животных.

Вырученные средства от сдачи панд в аренду – 1 млн долларов в год – перечисляются на счет Ассоциации охраны дикой природы Китая. Все детеныши, родившиеся у арендованных панд, также принадлежат Китаю, это непременное условие договора.

Китай активно использует бамбуковых медведей для так называемой «панда-дипломатии». Раньше Пекин безвозмездно передавал этих животных разным странам в качестве особого подарка, причем первым их получил в дар СССР. Однако с 1984 года панд стали передавать исключительно в аренду, причем вопрос временной передачи животных в зоопарки разных стран мира зачастую решается на самом высоком уровне.

Так, переговоры об аренде бамбуковых медведей российской стороной продолжались более двух лет, соглашение было подписано 28 февраля. О нем упоминал президент России Владимир Путин во время саммита «Один пояс один путь» в Пекине.

Напомним, 1 апреля стало известно о планах Московского зоопарка приобрести двух больших панд.