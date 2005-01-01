Московский зоопарк купит двух больших панд

Из Китая в Московский зоопарк привезут двух больших панд, их закупят почти за 15 млн рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

«Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке живых животных (двух особей больших панд) и трех сопровождающих человек с использованием грузового воздушного транспорта из города Чэнду (Китайская Народная Республика) в город Москва (Российская Федерация) для ГАУ «Московский зоопарк», – приводит РИА «Новости» текст материалов.

Панд должны доставить грузовым самолетом 29 апреля, длительность перелета не должна превысить 20 часов. Вес одной клетки с животным должен быть не более 500 кг.

Перевозчик должен быть определен 18 апреля, максимальная стоимость контракта, который заключит столичный зоосад, – 14,6 млн рублей.

В июле 2018 года сообщалось, что власти Москвы обсуждают возможность создания сафари-парка на территории города.