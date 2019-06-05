Путин и Си Цзиньпин приехали в зоопарк на «Аурусе»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк на российском «Аурусе».

Они приехали в зоопарк, чтобы посмотреть на двух панд, переданных зоопарку Китаем. Самке по кличке Диндин почти два года, самцу Жуи почти три года, передает «Интерфакс».

Посетители зоопарка смогут увидеть животных с 6 июня.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео прибытия лидеров двух стран к Московскому зоопарку. На лимузине Aurus установлены флаги России и Китая.

Путин прокатил Си Цзиньпина на «Аурусе»: Лидеры России и Китая приехали в зоопарк смотреть на панд на президентском лимузине с флагами России и Китая pic.twitter.com/9HNct0KtqZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2019 г.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд.

Животных привезли в Москву 30 апреля.