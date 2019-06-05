Путин поблагодарил Си Цзиньпина за панд

Президент России Владимир Путин во время совместного заявления по итогам российско-китайских переговоров поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за переданных Китаем Московскому зоопарку двух панд.

«Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что такой практики практически в Китае нет, это знак особого уважения и доверия к России, к нашим специалистам», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он заметил, что Россия с благодарностью и большим уважением принимает этот подарок.

«Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка», – сказал Путин.

30 апреля из заповедника в китайской провинции Сычуань в Москву были доставлены две гигантские панды по имени Жуи (самец) и Диндин (самка).

Отправка Китаем этих животных в разные страны стала традицией, которую часто называют «дипломатией панд».