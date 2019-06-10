Россия и Китай – друзья поневоле

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10 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт с Huawei вызовет технологическое отставание США от России

У России появился шанс нажиться на схватке технологических гигантов Китая и СШАФото: Dado Ruvic/Reuters
Американские IT-корпорации выступили с прогнозом о том, что союз Москвы и Пекина в сфере создания сети 5G обернется глобальным расколом интернет-пространства. Мир идет к следующей ступени интернет-технологий и коммуникаций. И на этом этапе Россия, которую не считают технологическим лидером, может вырваться вперед, пишут американские СМИ. Почему отказ от технологий Huawei превратит США в техноаутсайдера? Подробности...
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Кому выгодны массовые протесты в Гонконге

В Гонконге спустя несколько лет снова начались массовые протестыФото: Tyrone Siu/Reuters
Жители Гонконга снова после 2014 года массово вышли на улицы. На этот раз они протестуют против закона об экстрадиции и выдачи материковому Китаю преступников. Оппозиция считает, что соглашение с правительством КНР приведет к «смерти автономии» Гонконга, а также коснется политических противников Пекина. Чем грозит протест миллиона недовольных гонконгцев?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Россия и Китай – друзья поневоле

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп создал все условия для того, чтобы Москва и Пекин вместе защищались от США. Однако готов ли Китай к такому равноправному сотрудничеству? А главное, готова ли к нему Россия? Подробности...

Может ли христианин быть националистом

Владимир Можегов, публицист
В раю, вероятно, не будет ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины. Но пока мы живем на Земле, мы сохраняем свои особенности и национальные культуры. Должны ли мы это отрицать? Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

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            Геворг Мирзаян

            Россия и Китай – друзья поневоле

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 10 июня 2019, 12:16

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            В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге прошел грандиозный международный экономический форум – и главным иностранным гостем там был Си Цзиньпин. Китайский лидер приехал в Россию с трехдневным визитом: провел в столице переговоры с Путиным, проведал китайских панд, переданных ранее Московскому зоопарку, а затем отправился на форум – со свитой из почти тысячи бизнесменов и политиков из Китая. Где говорил правильные вещи – о недопустимости однополярного мира и о готовности Китая защищать свои национальные интересы от тех, кто на них покушается. В общем, приятные для русского уха тезисы.

            И вот уже московские политологи говорят о начале нового этапа российско-китайских отношений. Причем ориентируются они не только на слова Си Цзиньпина, но и на резко изменившуюся для Китая международную обстановку.

            Собственно, Пекин и раньше выступал за многополярный мир и за универсальные правила игры в нем. Однако право бороться за этот мир он оставлял России. Москва сшибалась с Соединенными Штатами и Европой в Совете Безопасности ООН, а также на других международных площадках – за Сирию, Украину, Венесуэлу, Иран. А Китай стоял в сторонке, изредка поддерживал Москву в Совбезе – и копил силы. Вел себя, как мудрая обезьяна на холме, жующая банан и наблюдающая за тем, как русский медведь бьется за свои – и ее – интересы против американского тигра. С 2013 года Путин встречался с Си почти три десятка раз, но, несмотря на дружеские отношения между ними, не сумел убедить китайского коллегу изменить этот весьма прагматичный подход и спуститься с холма.

            Однако убедить китайского руководителя удалось американскому президенту.

            После прихода к власти Дональда Трампа американский тигр наконец-то захотел полакомиться обезьяной и начал политико-экономическое наступление на Китай.

            Фото: Kim Kyung Hoon/Reuters

            Поначалу казалось, что наступление завершится вкусным обедом – в Пекине посчитали, что к столкновению еще не готовы, поэтому пытались всячески умиротворить Трампа. Шли на экономические уступки и добровольно уходили из тех стран, откуда США их пытались изгнать (из той же Венесуэлы). Однако все возрастающие требования Трампа в торговых вопросах и, самое главное – санкционная атака США на «Хуавэй», показала китайцам, что отступать некуда, ибо позади уже Пекин. И если Китай готов наносить ответные удары, то почему бы ему не делать это вместе с Россией, которая уже много лет воюет на этом фронте?

            Смотрим в разные стороны

            Вероятно, мы действительно увидим какие-то совместные политические инициативы Москвы и Пекина – однако перспективы двустороннего сотрудничества выглядят сомнительно. Во-первых, потому что, как говорилось выше, само сближение России и Китая проходит во многом на антиамериканских началах. Если Трамп (или новый президент США) наконец-то поймет, что не нужно воевать одновременно против Китая и России, бросая их таким образом в объятья друг друга, если нормализует отношения с Пекином и снова откроет американский рынок для товаров из КНР – то китайские руководители с радостью примут этот сепаратный мир. И продолжат «накопление сил для настоящей войны с США когда-нибудь потом».

            Во-вторых, возможности сотрудничества ограничены географией. Да, Россия и Китай находятся по соседству – однако их взоры обращены в разные стороны. Основное направление внешней и оборонной политики России – запад. Сдерживание НАТО, создание системы коллективной безопасности в Европе – и тут Китай нам не помощник. Пекин ориентирован на экспансию в Юго-Восточную и Восточную Азию – куда нам лезть на стороне Китая не нужно, поскольку таким образом мы испортим отношения с Южной Кореей, Японией и даже Вьетнамом. По сути, наши интересы пересекаются лишь в Средней Азии (где Москва и Пекин заинтересованы в поддержании региональной зависимости, а также защите этих стран от исходящих из Афганистана угроз). Да, мы там не конфликтуем и работаем сообща – но во многом потому, что китайцы понимают бессмысленность и вредность отъема Средней Азии из российской сферы влияния. Китай может сколько угодно скупать среднеазиатские экономики – он не заберет Среднюю Азию себе по причине крайне мощных антикитайских настроений среди местного населения. Связанных не только с историческими обидами, но и с «неуважительным» поведением китайского бизнеса. К тому же в Пекине понимают, что попытки вывести регион из российской сферы влияния вызовут противодействие Москвы – и китайский безопасный «задний двор» сразу превратится во второй фронт, а в России снова будут говорить о том, что китайский дракон может быть куда опаснее американского орла.

            Бизнес по-китайски

            Что же касается перспектив экономического сотрудничества, то официально они выглядят весьма привлекательными. Владимир Путин говорит о перемахнувшем за 100 миллиардов долларов взаимном товарообороте, а китайские бизнесмены на форуме намекали на то, что могут перенести часть своего производства в Россию. И таким образом обойти фактически запретительные американские пошлины – ведь экспортируемые китайцами в США товары с российских фабрик будут иметь подпись «сделано в России», а значит – не будут облагаться 25-процентными тарифами. К тому же, говорят китайцы, некоторые товары в России производить дешевле – тут ниже стоимость газа, а также рабочей силы.

            Все это звучит прекрасно, однако есть несколько «но». Во-первых, ранее китайские пожелания очень часто разбивались об инертность и незаинтересованность российских чиновников. Китайские бизнесмены регулярно рассказывают истории о том, как местные власти фактически саботируют инвестиционные проекты. Как они не уделяют внимание развитию инфраструктуры, не создают привлекательные условия для бизнеса – в общем, ничего не делают для того, чтобы иностранным бизнесменам у них было комфортно, безопасно и выгодно.

            Во-вторых, у самих китайцев очень интересная зарубежная бизнес-схема. Взять для примера китайских туристов в России. В Кремле рапортуют о беспрецедентном нашествии гостей из Поднебесной в тот же Питер – китайцы вагонами выкупают поезда «Москва – Санкт-Петербург», а затем ордами гуляют по Северной столице. Однако российские власти забывают упоминать одну важную деталь: китайские туристы в России работают почти лишь… с китайцами. Берут туры в китайских компаниях, едят в ресторанах, принадлежащих китайцам, закупают сувениры в магазинах, которыми владеют китайцы. В итоге происходит «круговорот юаней в китайской общине». Точно по такой же схеме китайцы привыкли и работать за рубежом – если им позволяется, то на свои зарубежные предприятия они даже рабочих привозят из КНР. И Россия сможет воспользоваться американо-китайской торговой войной лишь в том случае, если будет жестко защищать свои интересы в потенциальном экономическом сотрудничестве с КНР. И речь тут не только о рабочих, но и о создании на территории России перерабатывающих производств с участием китайского капитала – вместо роста товарооборота за счет банального увеличения объема вывозимого сырья.

            Россия может извлечь пользу из нынешнего американо-китайского конфликта – но лишь в том случае, если поймет, что сейчас она нужна Китаю куда больше, чем он нужен России. И если будет вести переговоры с КНР именно с таких позиций. Ну и, наконец, если не будет ввязываться в ненужные для себя войны. Возможно, израненному, но защитившему свои интересы медведю пора взобраться на холм, взять банан и посмотреть, как отъевшаяся и оттого обленившаяся обезьяна сама будет защищать свои – а заодно и российские – интересы в схватке с тигром?


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