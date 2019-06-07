Путин ответил на вопрос о «замене Запада на Китай»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об отсутствии необходимости противопоставления партнерства России с Китаем сотрудничеству с Западом.

«Дело-то в чем: мы же не создаем с Китаем военных союзов, мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров и не собираемся ничего ничем подменять или заменять», – сказал Путин, отвечая на вопрос, смогут ли торгово-экономические отношения с Китаем заменить России отношения с Западом, передает ТАСС.

Президент также отметил, что сотрудничество с КНР – важный фактор мировой стабильности.

«Что касается мировых дел в целом, то сотрудничество России и Китая на мировой арене без всяких сомнений является важнейшим фактором стабильности в мировых делах», – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин объяснил отношение к торговой войне Китая и США пословицей.