Путин объяснил отношение к торговой войне Китая и США пословицей

Президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) высказался о торговой войне США и Китая.

«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», – сказал Путин.

Видеозапись с высказыванием главы государства опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Путин о месте России в торговой войне США и Китая: У китайцев есть хорошая пословица - когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится pic.twitter.com/55H5rG1HLn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июня 2019 г.

Также президент отметил, что торговые войны США и Китая причиняют ущерб мировому ВВП и торговле.

Ранее глава государства отмечал, что современная модель международных торговых отношений находится в кризисе, несмотря на формальный рост глобальной экономики.