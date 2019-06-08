На ПМЭФ подписали 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей, сообщил советник президента России, заместитель председателя Организационного комитета – ответственный секретарь Антон Кобяков.

Кобяков сообщил, что на ПМЭФ был побит рекорд по объему подписанных соглашений – их 650 на общую сумму 3 трлн 100 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.