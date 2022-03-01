Суд в Гааге решил расследовать возможные преступления на Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге займется расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины, заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

По словам Хана, расследования изначально касаются возможных преступлений, которые были совершены до военного вторжения России в соседнюю страну. Однако с учетом проникновения российских сил на украинскую территорию генпрокурор МУС намерен расследовать «любые новые предполагаемые преступления», подпадающие под юрисдикцию его управления, передает Deutche Welle.

Ни Украина, ни Россия не являются государствами – участниками МУС. Однако официальный Киев дважды воспользовался своей прерогативой, чтобы юридически признать юрисдикцию суда в Гааге в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на украинской территории, указал генпрокурор МУС. Так, суд уже расследовал инциденты, связанные с подавлением проевропейских протестов в Киеве в 2013-2014 годах, а также с аннексией Крыма Россией в 2014 году и появлением сепаратистских пророссийских образований на востоке Украины. «Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности», – заявил генпрокурор.

Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Теперь он должен получить разрешение Палаты предварительного производства МУС на начало расследования.

Генпрокурор МУС призвал государства-участники поддержать расследование, в том числе финансовыми средствами и предоставлением сотрудников. «Важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы считаться заложником отсутствия средств», – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.