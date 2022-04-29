СК России возбудил дело на командира бригады ВС Украины

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского, сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве сообщили, что дело возбуждено против Поступальского, «а также иных лиц из числа военнослужащих указанной бригады», передает РИА «Новости».

Они подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Установлено, что 27-28 апреля Поступальский и другие военные из 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, выполняя преступные приказы командиров, действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, массированно обстреляли из тяжелого оружия объекты гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское (ЛНР).

«В результате обстрелов погибли три мирных жителя, восемь – получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной», – подчеркнули в СК.

Российские следователи продолжают устанавливать всех украинских военных, причастных к преступлениям.

Также Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й отдельной ракетной бригады украинских войск полковника Федора Ярошевича по факту удара по Краматорску. Ему избрана мера пресечения на срок два месяца с момента экстрадиции или с момента задержания на территории России. Мужчине вменяется нарушение статьи УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил 8 апреля, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли 50 человек, 87 получили ранения. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных командиров и должностных лиц Минобороны Украины, с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом произведя прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала Краматорска. Командиром 19-й отдельной ракетной бригады является полковник Ярошевич.

При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими. По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России»).

Ранее СК решил проверить сообщения о подготовке ВСУ провокаций в Лимане.

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