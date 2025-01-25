СВО испытывает на прочность будущих медиков

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу в России отмечается День студента (Татьянин день). В условиях проведения СВО многие учащиеся медвузов используют свободное время, чтобы отправиться на несколько недель в госпитали приграничных регионов в качестве добровольцев. Помощь также оказывается жителям районов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Во многих мединститутах появились волонтерские центры, однако стать добровольцем можно и другим путем. К примеру, медикам в новых регионах активно помогают волонтеры «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). На этой неделе на приграничные территории отправился 81-й отряд волонтеров, в составе которого более 30 человек из разных регионов страны. В прошлом году более 400 волонтеров-медиков оказывали помощь в госпиталях в семи регионах. Как отмечала главврач столичной городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, у студентов медвузов есть запрос на прохождение летней практики в зоне спецоперации.

После вторжения ВСУ в Курскую область в августе прошлого года сотни студентов Курского государственного медицинского университета (КГМУ) еще в период летних каникул начали ежедневно помогать в лечебных учреждениях, пунктах временного размещения и выдачи гуманитарной помощи.

Виктория Хороших. Фото: Жилинков Иван, студент 2 курса лечебного факультета КГМУ, член студенческого объединения "МедТВ"

Как рассказывает студентка пятого курса лечебного факультета КГМУ Виктория Хороших, внутреннее стремление быть там, где тяжело, и там, где люди нуждаются в помощи, появилось сразу после августовских событий.

«С первых дней вместе с коллегами я сразу вышла на помощь медицинскому персоналу и нашим солдатам в больницу. Ведь это мой долг. Если я не могу помочь там, в зоне боевых действий, значит, я могу быть полезной здесь – в больнице. Также волонтерство в больнице – это серьезная проверка на прочность и настрой к будущей профессиональной деятельности. За этот период времени, работая с опытными врачами и медсестрами, мне удалось научиться многим приемам и быстроте принятия решений», – делится Хороших.

Ее однокурсник Алексей Заднепровский, председатель Штаба волонтерских отрядов называет полученный опыт уникальным. По его словам, каждое дежурство в госпитале – интересный медицинский клинический случай, уникальная история бойца, полезная практика.

«Если быть предельно откровенным, то делаем все, что придется. Дела волонтеров в госпитале разные: от приведения в порядок рабочего места до оказания помощи врачам во время оперативных вмешательств. Наши волонтеры, в зависимости от курса обучения и полученных навыков и знаний в университете, выполняют задачи младшего и среднего медицинского персонала, помощников врачей», – пояснил собеседник.

Алексей Заднепровский. Фото: Жилинков Иван, студент 2 курса лечебного факультета КГМУ, член студенческого объединения "МедТВ"

Заднепровский не только координирует деятельность волонтеров в госпитале, но и выходит на суточные дежурства в качестве помощника врача. «Мы помогаем в приемном отделении, противошоковой палате, в реанимации, операционных и отделениях сочетанных травм… Мне кажется, что благодаря нашему опыту добровольческой деятельности мы постигаем навык видеть не болезнь или ранение, а пациента – человека, испытывающего боль, доблестного солдата, заслуживающего уважения и сочувствия», – рассказывает Заднепровский.

Студентка пятого курса того же факультета Юлия Воробьева координирует противошоковую (красную) зону госпиталя. «Здесь нет времени на раздумья, здесь важно действовать. Противошоковая палата в приемном отделении необходима для оказания экстренной медицинской помощи при критических состояниях человека. В палате работают врачи интенсивной терапии: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, медсестры. Их задача – спасти человека. Именно спасти», – рассказывает молодой медик.

Юлия Воробьева. Фото: Жилинков Иван, студент 2 курса лечебного факультета КГМУ, член студенческого объединения "МедТВ"

По ее словам, волонтеры прежде всего выполняют задачи младшего и среднего медперсонала, помогают врачам, а «так называемая позиция волонтера зависит от курса обучения, накопленных знаний и навыков».

Помощь волонтеров-медиков остро востребована в Донбассе. Студент второго курса Института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (специальность «Медицинская кибернетика») Даниил Макаров узнал о возможности поехать в Луганск волонтером в госпиталь от старосты группы. «Меня сразу заинтересовала перспектива поработать две недели санитаром в госпитале. Все это время я присутствовал на операциях и видел, что делают хирурги, медсестры. Изучил обязанности санитара», – рассказывает Макаров.

По его словам, опыт оказания помощи раненым очень ценен. Но одновременно это была возможность помочь стране. Нахождение в военном госпитале в составе 39-го Отдельного медицинского отряда ВДВ РФ с 6 по 22 августа прошлого года не засчитывалось как практика, но при этом там оказывали помощь студенты из разных регионов и медвузов. «Мы находимся в непростой ситуации и лишние руки никогда не будут лишними, особенно в госпитале», – отметил собеседник.

Предстоящим летом Макаров опять планирует приехать в Донбасс и помогать хирургам в операционной. По его словам, на этот раз вместе с ним в Луганск или Донецк может отправиться кто-то из однокурсников. «Для моих одногруппников мой опыт стал пищей для размышлений. Они услышали мое мнение и уже думают о том, чтобы поехать со мной следующим летом. Сейчас у них такое желание есть», – добавил Макаров.

Напомним, с весны 2023 года по инициативе университетского сообщества была запущена акция по сбору помощи бойцам на передовой «Вузы для фронта!». За полтора года к акции присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 российских вузов. На фронт отправлено свыше тысячи тонн помощи. На базе некоторых вузов действуют опытные производства, где преподаватели, студенты и выпускники изготавливают для военных различное оборудование.