В России спрогнозировали закрытие до 100 китайских дилерских автоцентров

Tекст: Евгения Караваева

В России ожидается закрытие от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов в 2025 году, передает РИА «Новости». Подщеколдин отметил: «Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется, но мы не ожидаем такого количества».

По данным ассоциации, на 1 декабря 2024 года в России было зарегистрировано 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. В 2024 году открылось около 600 новых центров.

В 2024 году в России было продано 962 тыс. китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 70% больше, чем в 2023 году, когда было продано 565 тыс. автомобилей. Таким образом, доля китайских автомобилей на российском рынке составила 53%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.