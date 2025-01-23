Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
В России спрогнозировали закрытие до 100 китайских дилерских автоцентров
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году в России могут закрыться от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов.
В России ожидается закрытие от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов в 2025 году, передает РИА «Новости». Подщеколдин отметил: «Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется, но мы не ожидаем такого количества».
По данным ассоциации, на 1 декабря 2024 года в России было зарегистрировано 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. В 2024 году открылось около 600 новых центров.
В 2024 году в России было продано 962 тыс. китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 70% больше, чем в 2023 году, когда было продано 565 тыс. автомобилей. Таким образом, доля китайских автомобилей на российском рынке составила 53%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.