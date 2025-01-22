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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 15:34 • Новости дня

    Suzuki не исключила возвращение на российский рынок

    Suzuki не исключила возобновление продаж в России при изменении ситуации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.

    Японский автопроизводитель Suzuki, который ранее приостановил официальные продажи в России, вновь рассматривает возможность возвращения на российский рынок, сообщает «Газета.Ru».

    В представительстве Suzuki подчеркнули, что сейчас их фокус смещен на послепродажное и гарантийное обслуживание. Клиентам предлагаются программы поддержки на дорогах, сервисные акции и кампании, которые проходят в официальных дилерских центрах с использованием оригинальных запчастей.

    Возможное возвращение на рынок будет зависеть от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов. Представители компании заявили: «Все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать». Однако они отметили, что прогнозы делать сложно ввиду текучей ситуации.

    Ранее сообщалось, что число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России в 2024 году выросло в 2,4 раза из-за жесткой политики дистрибьюторов и высокой конкуренции, достигнув 449 точек, что может привести к дальнейшему сокращению.

    21 января 2025, 22:20 • Новости дня
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус

    Al Watan: Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение 2019 года с российской компанией о порте Тартус.

    По сообщению газеты Al Watan, новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди отметил, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией работы порта.

    Джуди заявил: «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства».

    Контракт с российской компанией «Стройтрансгаз» был заключен в 2019 году и рассчитан на 49 лет. Согласно ему, российская сторона должна была управлять портом и инвестировать более 500 млн долларов в его модернизацию. Однако с приходом новой власти контракт был расторгнут.

    Тартус является вторым по величине морским портом в Сирии и местом размещения пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ с 1971 года. Россия продолжает переговоры с новой сирийской администрацией о сохранении своих военных баз в стране на фоне изменений в политической обстановке, вызванных наступлением вооруженной оппозиции и уходом Башара Асада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, крупнейшие порты Сирии Латакия и Тартус вновь работают в обычном режиме после временной приостановки, а сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах и ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Коментарии (47)
    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (55)
    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

    Коментарии (8)
    22 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

    Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

    Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую, а в зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0».

    Коментарии (14)
    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (24)
    21 января 2025, 19:54 • Новости дня
    Маск обидно исказил имя Шольца
    Маск обидно исказил имя Шольца
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский миллиардер Илон Маск жестко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его заявление о недопустимости правых позиций в контексте свободы слова в Европе, исказив его имя в язвительном тоне.

    Шольц отметил, что свобода слова на континенте не должна допускать проявления правых позиций, что вызвало негативную реакцию предпринимателя.

    Маск, известный своими провокационными высказываниями, опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором назвал немецкого политика Олафа Шольца «Oaf Schitz». «Oaf» переводится как «олух, тупица». А исковерканная фамилия канцлера Германии созвучна со словом shit, которое по отношению к человеку переводится как «дрянь».

    Ранее Маск опубликовал лозунг, который ранее использовала кандидат на пост канцлера ФРГ от партии АдГ Алиса Вайдель, заменив слово «Америка» на «Европа».

    Коментарии (9)
    22 января 2025, 08:39 • Новости дня
    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

    Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе расследования дела о подрыве автомобиля на севере Москвы выяснилось, что в организованную группу, возможно, входили сотрудники спецслужб Украины, что увеличивает число фигурантов.

    В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

    Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

    Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

    Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

    После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Коментарии (3)
    21 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самое дорогое игристое вино в списке винодельни Korbel Cellars в долине Русской реки – Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа, сказала газете ВЗГЛЯД член Российской и Московской ассоциаций сомелье, винный эксперт Элина Денисова.

    На инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural. 

    «Согласно информации, которую публикуют в СМИ, Дональд Трамп уже во второй раз выбирает определенное вино для своей инаугурации – Korbel Cellars Natural Methode Champenoise Russian River Valley, произведенного в США. Однако нет информации о конкретном винтаже (годе урожая) вина, сопровождавшего событие. А это важно для понимания и описания его дегустационных характеристик», – говорит Денисова.

    Если рассматривать саму винодельню, используемые сорта винограда и методы винификации (производства вина), продолжает специалист, известно, что винодельня Korbel Cellars в долине Русской реки в округе Сонома в Калифорнии основана в 1882 году тремя братьями Корбел, иммигрантами из тогдашней Богемии (Чехии), которая, в свою очередь, известна прежде всего своими игристыми винами по «традиционной» («шампанской») технологии. Винодельня культивирует такие международные сорта винограда, как Шардоне, Пино Нуар, Совиньон Блан и Каберне Совиньон. Игристые вина и на сегодняшний день являются главным направлением деятельности винодельни, однако там производятся также и тихие вина. Кроме того, отмечает собеседница, Korbel также производит бренди.

    В 1954-м винодельня была куплена Адольфом Хеком, и к 1984 году она перешла во владение сына Адольфа – Гари. Под управлением Хека годовой объем производства увеличился со 150 000 ящиков до 1,3 миллиона, и к 2011 году Korbel стал 12-м по величине производителем в США. Korbel Champagne Cellars также основали Russian River Brewing Company – предприятие по производству пива, хотя сегодня они больше не владеют ею.

    «Самое дорогое игристое вино в списке этой винодельни, отмеченное многочисленными наградами, и самое популярное в ее линейке – игристое вино Le Premier из сортов винограда Шардоне и Пино Нуар, 12–12,5% алкоголя. Оно характеризуется яркими богатыми насыщенными нотами фруктов, яблок, бриоши, персиков, весьма традиционными для шампанского в его классическом, французском, смысле. Идеальными рекомендуемыми гастрономическими сочетаниями к винам подобного стиля считаются морепродукты – моллюски, крабы, лобстеры. Возможно, именно это вино было подано на инаугурации Трампа», – предполагает сомелье.

    Также эксперт обращает внимание на то, что сын Трампа, Эрик, владеющий винодельней Trump Winery, выпустил специально к знаковому событию своего отца лимитированное игристое вино – Presidential Reserve Inaugural Edition, однако инаугурацию сопровождало вино другой винодельни, а не семейной.

    Русская река (Russian River) в Калифорнии (впадает в Тихий океан неподалеку от Сан-Франциско) получила свое название в XIX веке во время освоения Калифорнии первопроходцами из России. Они обосновали тут крепость, которая ныне носит название Форт-Росс. А реку с индейским названием Ашокауна переименовали в Славянку. После продажи земель американцам река стала называться Русской.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего можно ожидать от нового главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в первый год президентского срока.

    Коментарии (9)
    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

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    21 января 2025, 19:45 • Новости дня
    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    @ Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России впервые успешно применили новый препарат «Утжефра» для лечения рака крови, пациентка не испытала серьезных осложнений, заявили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава.

    Женщина 59 лет участвовала в клиническом исследовании и получила препарат в декабре двумя дозами, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как отметила главный исследователь Ольга Алешина, после введения «Утжефры» у пациентки не возникло серьезных осложнений.

    После недельного наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, согласно протоколу, пациентка была переведена в гематологическое отделение. Далее она находилась под наблюдением в условиях дневного стационара. Алешина подтвердила, что результаты обследования пациентки подтвердили полный ответ на терапию и безопасность препарата.

    Всего в клиническом исследовании «Утжефры» примут участие 60 пациентов. В течение года после введения лекарства они будут проходить различные медицинские процедуры для контроля состояния основного заболевания и ремиссии.

    В 2023 году врач по интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Погребняков заявлял, что эффективность российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях достигает 90–100%.

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    21 января 2025, 18:15 • Новости дня
    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное

    Хинштейн: От кадров из подвалов в селе Русское Поречное кровь стынет в жилах

    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины в подвалах обнаружили тела убитых и замученных мирных жителей. Преимущественно среди них – люди пожилого возраста, которые при всем желании не смогли бы дать отпор вооруженным и подготовленным украинским боевикам, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале врио главы региона заявил, что украинские нацисты связали стариков, издевались над ними, а после оставили умирать в подвалах. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно! От этих кадров, которые предоставили наши Вооруженные силы, кровь стынет в жилах», – написал Хинштейн.

    По его словам, в настоящее время ситуация в Русском Поречном не позволяет эвакуировать тела погибших, это будет сделано при первой возможности. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «террористический акт, повлекший смерть».

    «Убежден, что нелюди, совершившие это бесчеловечное преступление, как и их командиры, обязательно понесут заслуженное наказание», – заявил Хинштейн. Правительство Курской области окажет помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон.

    Ранее в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное были обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, которые, как предполагается, были убиты украинскими военными при отступлении. Как считает боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.


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    22 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

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