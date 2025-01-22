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    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 09:53 • Новости дня

    Число закрытых шоурумов китайских автобрендов в России выросло вдвое

    «Коммерсантъ»: Число закрытых шоурумов китайских автобрендов в России выросло вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    В 2024 году число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России выросло в 2,4 раза из-за жесткой политики дистрибьюторов и высокой конкуренции, достигнув 449 точек, что может привести к дальнейшему сокращению.

    Число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России увеличилось в 2024 году в 2,4 раза и достигло 449 точек. Причины кроются в жесткой политике дистрибьюторов и недостаточной прибыльности, вызванной высокой конкуренцией на рынке, пишет «Коммерсантъ».

    Аналитики сообщили, что дилеры часто сами разрывали контракты из-за невозможности получать прибыль, но в некоторых случаях инициатива исходила от дистрибьютора, недовольного невыполнением планов по продажам и недостаточными инвестициями в переформатирование шоурумов. Открытие новых автосалонов также снизилось до 964 точек, что почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

    По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, основная причина закрытия шоурумов – плохие продажи на фоне высокой конкуренции. Он отмечает, что рынок перенасыщен китайскими шоурумами, что не соответствует потребностям.

    Александр Корнев из «Газпромбанк Автолизинга» полагает, что дальнейшее сокращение количества шоурумов неизбежно, так как российская дилерская сеть остается избыточной в условиях ограниченного роста рынка. По прогнозам «Автостата», в 2025 году продажи новых легковых автомобилей могут снизиться на 10% из-за ряда экономических факторов.

    Наибольшее количество шоурумов в 2024 году открыла китайско-белорусская марка Belgee, а лидером по размеру дилерской сети стала Chery. Несмотря на увеличение числа шоурумов, многие бренды сталкиваются с закрытием точек из-за невыполнения планов продаж и давления импортеров.

    Ранее в декабре на российских складах наблюдался избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.

    В 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan, могут покинуть российский рынок.

    Российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного миллиона рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны.

    21 января 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    Путин: Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Китай активно работают над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе, заявил президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Путин отметил, что внешнеполитическая связь и совместные усилия России и Китая играют важную и стабилизирующую роль в международных делах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    По словам российского президента, сотрудничество между двумя странами способствует стабилизации международной обстановки, что имеет особую значимость на фоне текущих глобальных вызовов.

    Как в ходе видеовстречи с Путиным заявил китайский лидер Си Цзиньпин, в 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях.

    Си Цзиньпин также объявил о намерении КНР вывести на новый уровень российско-китайские отношения в 2025 году.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели видеоконференцию.

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    21 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

    В ходе обсуждения Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежит широкий спектр национальных интересов и совпадение взглядов на международную политику, сообщает ТАСС.

    «Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – отметил Путин.

    Переговоры посвящены обсуждению ключевых вопросов безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте и в мире в целом.

    Оба лидера подтвердили стремление своих стран к укреплению неделимой безопасности на международной арене, что является одной из важнейших задач в их внешнеполитической стратегии.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    21 января 2025, 17:22 • Новости дня
    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»

    Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»

    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.

    Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.

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    21 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

    Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 12:47 • Новости дня
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
    Путин пожелал Си Цзиньпину «удачи в десяти тысячах дел»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином поздравил его с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел.

    «Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу – мира и процветания», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также он поздравил председателя КНР и китайский народ с Новым годом и наступающим праздником весны.

    В ходе переговоров российский лидер подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.

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    21 января 2025, 12:17 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

    Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Беседа продолжается в настоящий момент», – сказал он, передает ТАСС.

    Также появились кадры видеовстречи двух лидеров.

    Центральное телевидение Китая подтвердило, что Си Цзиньпин вышел на связь из пекинского Дома народных собраний.

    Путин в разговоре заявил, что совместная работа Москвы и Пекина во внешней политике имеет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Путин отметил, что Россия и Китай координируют свои шаги на таких многосторонних площадках, как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, Шанхайская организация сотрудничества, Группа двадцати и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

    Президент России акцентировал внимание на поддержке китайской стороной российского председательства в БРИКС и добавил: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

    Глава государства подчеркнул, что внешнеполитическая связь и сотрудничество России и Китая объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах, особенно в контексте развития многополярного мира.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. В мае 2024 года президент России посетил Китай с государственным визитом.

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    21 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вывести отношения с Россией на новую высоту

    Си Цзиньпин заявил о планах КНР вывести отношения с Россией на новый уровень

    Си Цзиньпин пообещал вывести отношения с Россией на новую высоту
    @ Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень, передает ТАСС.

    Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что связи России и Китая самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры или внутриполитических факторов.

    «Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

    Владимир Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами.

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    21 января 2025, 11:14 • Новости дня
    «Автотор» начал производство внедорожников BJ60 в Калининграде

    «Автотор» начал выпускать рамные внедорожники BJ60 в Калининграде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининграде стартовало производство рамных внедорожников BJ60 бренда BAIC на заводе «Автотор», ставших второй внедорожной моделью в линейке, выпускаемой на этом предприятии.

    Российский автомобильный холдинг «Автотор» запустил производство внедорожников BJ60 на своем заводе в Калининграде, сообщает ТАСС. BJ60 стал шестой моделью бренда BAIC и второй внедорожной моделью, производимой на «Автоторе».

    В пресс-релизе компании отмечается, что в продуктах серии BJ60 реализована off-road экспертиза бренда BAIC. С 1960-х годов BAIC занимается производством именно внедорожников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский автохолдинг «Автотор» ввел в эксплуатацию в Калининграде завод по производству электродвигателей, в Калининграде анонсировали выпуск кроссоверов Forthing, а также «Автотор» начал сборку китайского среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun на заводе в Калининграде.

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    21 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин говорили по видеосвязи 95 минут

    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили международные вопросы за 1 час 35 минут

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, продолжавшуюся 1 час 35 минут, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы.

    Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая длилась 1 час 35 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча прошла в дружеской атмосфере и была весьма обстоятельной.

    Ушаков отметил, что в ходе беседы лидеры детально обсудили как двусторонние вопросы, так и международные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявлял о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году, а президент Владимир Путин подтверждал активную работу над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе.

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    21 января 2025, 13:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году

    Си Цзиньпин: Россия и Китай договорились по ключевым вопросам на встречах лидеров в 2024 году

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

    Председатель КНР заявил о достижении ряда важных договоренностей между Россией и Китаем по итогам встреч с президентом России в 2024 году, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отметил, что в 2024 году лидеры встретились трижды – в Пекине, Астане и Казани. В результате этих встреч были достигнуты важные соглашения, которые укрепляют двусторонние отношения и способствуют развитию сотрудничества в международных организациях.

    В ходе видеоконференции Си Цзиньпин также подчеркнул, что сотрудничество Китая и России в многосторонних форматах, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, помогает реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Он отметил, что такие контакты приносят «больше позитивной энергии» в мировую политику.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.

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    21 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, начав видеовстречу с китайским председателем Си Цзиньпином, назвал его дорогим другом, обсудил рост товарооборота на 7% и заявил о лидерстве России в поставках нефти и газа в Китай.

    Путин в ходе встречи по видеосвязи с председателем КНР назвал своего коллегу дорогим другом, передает ТАСС.

    В ходе беседы лидеры двух стран подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на будущее.

    «Дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – заявил Путин.

    Кроте того, Путин подчеркнул, что Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай и сохраняет лидерство по экспорту нефти.

    «Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода «Сила Сибири», сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», – отметил российский президент.

    Кроме того, Путин сообщил, что несмотря на негативные внешние факторы, объем торговли между Россией и Китаем вырос на 7%, достигнув более 220 млрд долларов.

    По китайским данным, товарооборот за весь год составил почти 245 млрд долларов.

    Путин подчеркнул, что хотя учтены данные только за 11 месяцев, результаты демонстрируют значительный рост.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.

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    21 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Путин заявил о важности сохранения исторической правды

    Путин заявил о важности сохранения правды о победе над фашизмом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул важность совместного хранения и отстаивания исторической правды о победе над фашизмом, назвав память о Великой Победе священной для народов обеих стран.

    Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет «РИА Новости».

    В ходе встречи российский лидер заявил о недопустимости возрождения идеологий фашизма, нацизма и милитаризма, подчеркнув необходимость совместных усилий в сохранении и отстаивании исторической правды о победе над фашизмом.

    «Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду», – отметил Путин.

    Президент также напомнил, что в этом году Россия и Китай готовятся отметить 80-летие Великой Победы, подчеркнув священность памяти о ней для обоих народов. Российский лидер отметил, что народы обеих стран вели кровопролитную борьбу против агрессоров и одержали победу ценой неисчислимых жертв.

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    21 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин отметил рост встречных турпотоков России и Китая

    Путин отметил рост туристических потоков и культурных обменов России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены растут, заявил президент России Владимир Путин.

    «Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Кроме того, президент России подчеркнул успешность совместных проектов в различных областях, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство. По его словам, ярмарки товаров, произведенных в России, зарекомендовали себя в провинциях Китая, что также способствует укреплению двусторонних отношений.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний.

    Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами, а Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения к 2025 году.

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    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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