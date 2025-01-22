«Коммерсантъ»: Число закрытых шоурумов китайских автобрендов в России выросло вдвое

Tекст: Вера Басилая

Число закрытых шоурумов китайских автомобильных брендов в России увеличилось в 2024 году в 2,4 раза и достигло 449 точек. Причины кроются в жесткой политике дистрибьюторов и недостаточной прибыльности, вызванной высокой конкуренцией на рынке, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики сообщили, что дилеры часто сами разрывали контракты из-за невозможности получать прибыль, но в некоторых случаях инициатива исходила от дистрибьютора, недовольного невыполнением планов по продажам и недостаточными инвестициями в переформатирование шоурумов. Открытие новых автосалонов также снизилось до 964 точек, что почти в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, основная причина закрытия шоурумов – плохие продажи на фоне высокой конкуренции. Он отмечает, что рынок перенасыщен китайскими шоурумами, что не соответствует потребностям.

Александр Корнев из «Газпромбанк Автолизинга» полагает, что дальнейшее сокращение количества шоурумов неизбежно, так как российская дилерская сеть остается избыточной в условиях ограниченного роста рынка. По прогнозам «Автостата», в 2025 году продажи новых легковых автомобилей могут снизиться на 10% из-за ряда экономических факторов.

Наибольшее количество шоурумов в 2024 году открыла китайско-белорусская марка Belgee, а лидером по размеру дилерской сети стала Chery. Несмотря на увеличение числа шоурумов, многие бренды сталкиваются с закрытием точек из-за невыполнения планов продаж и давления импортеров.

Ранее в декабре на российских складах наблюдался избыток китайских автомобилей из-за неверно спрогнозированного спроса и увеличения утильсбора.

В 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan, могут покинуть российский рынок.

Российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного миллиона рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны.