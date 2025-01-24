Цены на нефть стабилизировались

Мировые цены на нефть показали слабую понижательную динамику

Tекст: Мария Иванова

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.41 опускалась на 0,05% – до 78,25 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 74,6 доллара, передает РИА «Новости».

На снижение котировок, вероятно, оказывают влияние вышедшие накануне данные управления энергетической информации Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Так, коммерческие запасы нефти (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 17 января, сократились на 1 млн баррелей (0,2%) – до 411,7 млн баррелей, при этом аналитики ждали снижения показателя на 2,1 млн баррелей.

Также в пятницу президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что страна способна поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.