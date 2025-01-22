Трамп посадил Украину на голодный паек

Архиепископ Савва
Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»
Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».
Сергей Миркин
Зачем европейские политики снова потянулись в Киев
В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.
Глеб Простаков
США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль
Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.