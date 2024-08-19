«Народный фронт» передал оборудование военным медикам в Курской области

«Народный фронт» передал военным медикам Курской области оборудование, закупленное фондом «Все для Победы!»

Десять подразделений получили восемь автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных для эвакуационных групп, семь квадроциклов, три мотоцикла, 50 рюкзаков для медиков, волокуши, расходные материалы и многое другое, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«За 2,5 года выросло понимание, как оказывается помощь, как сделать ее более оснащенной и эффективной. В разы выросла подготовка медиков, во многом благодаря тем техсредствам, которые поставляет «Народный фронт». Как врач, знаю, что каждая сэкономленная минута – жизнь и здоровье конкретного человека и скорейшее возвращение его к полноценной жизни. При этом важно сохранять здоровье самих медиков», – сказал представитель «Народного фронта», профессор Андрей Продеус.

«Важно, чтобы у медиков было под рукой все необходимое, чтобы оказать первую помощь. Мы сегодня передаем укомплектованные машины, и это заслуга каждого, кто принимал участие в сборе «Народного фронта». Это самые разные люди, которые вносили небольшие суммы, а в результате мы помогаем тем, кто спасает жизни наших бойцов на передовой», – отметил Петр Толстой.

«Мы все одна большая цепь: от первого звена, которое находится на линии боевого соприкосновения, до человека, который шьет, изготавливает оборудование, помогает руками или финансово. Только вместе мы сможем победить», – сказал военный медик с позывным «Вулкан».

После вручения техники представители «Народного фронта» отправились в пункты временного размещения (ПВР) в Курске, где находятся эвакуированные жители. Врач Продеус провел осмотр 12 детей и четырех взрослых из Суджи и окрестностей. Был определен план более глубокой диагностики, мониторинга состояний в связи с отсутствием дообследования в условиях Курска и с участием федеральных медучреждений.

«У нас семья большая, шесть человек, еще бабушку с собой забрали. Очень страшно, мы еле оттуда выбрались. Находимся сейчас в Курске в ПВР, очень хорошо кормят детей, развлекают, одежду дали. Люди приносят все, спасибо всем за такое отношение», – сказала жительница села Свердликово Суджанского района, мать четверых детей Лариса Армянцева.

«Нас три сестры с детьми, нам дали комнату, питание хорошее. Мы в начале, конечно, были растеряны, да и сейчас еще не дошли до нормального состояния, но стараемся всем помогать. И нам помогают, например, приходили помогли оформить выплату. Нам помогают волонтеры, соцработники, спасибо всем», – рассказала жительница Суджи Марина Котлярова.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой встретился с семьей Гусевых – Надеждой Павловной и Василием Сергеевичем из Кореневского района Курской области, которые воспитывают шестерых приемных детей. Старший из них, узнав про опасность, приехал эвакуировать родителей под дронами и обстрелами. Семья разместилась у знакомых в квартире, но спальных мест не хватает – накрываются куртками. Депутат привез сковородки, посуду, постельное белье, одеяла, подушки и многое другое.

Оказать помощь врачам на передовой и ознакомиться с информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Все для Победы!»