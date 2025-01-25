Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».0 комментариев
Приставы взыскали с Акунина штраф за нарушение правил иноагента
Судебные приставы возбудили дело о заочном взыскании 30 тыс. рублей с Бориса Акунина
Судебные приставы открыли дело о принудительном взыскании штрафа с писателя Бориса Акунина, признанного в России иноагентом и внесенного в список террористов и экстремистов, в размере 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.
Как сообщает ТАСС, исполнительное производство было инициировано после решения Таганского суда Москвы, который в конце 2024 года наложил на Бориса Акунина административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Нарушение связано с правилами деятельности иностранного агента. В материалах суда указано, что данное постановление стало основой для взыскания штрафа.
Таганский суд Москвы признал Акунина виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента 16 августа 2024 года. Позднее, в декабре того же года, суд увеличил штраф до 45 тыс. рублей по той же статье. Однако исполнительное производство по последнему штрафу еще не начато.
Басманный суд Москвы в феврале вынес заочное решение о его аресте по обвинениям в публичных призывах к террористической деятельности и распространении ложной информации о действиях ВС России. За это ему грозит до семи лет лишения свободы за оправдание терроризма и до десяти лет за распространение ложной информации.
Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин, с 2014 года проживает в Лондоне. В декабре 2023 года его имя было внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. В январе 2024 года Минюст официально признал его иностранным агентом.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 6 ноября прошлого года суд отложил рассмотрение иска писательницы Татьяны Викентьевой к Борису Акунину о плагиате, дав ей срок до 19 ноября, чтобы найти 127 тыс. рублей для оплаты лингвистической экспертизы.