  • Новость часаРоссийская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 13:01 • Фоторепортаж

    Россия празднует Крещение

    Россия 19 января отмечает Крещение Господне. На фото: священнослужители и военнослужащие во время крестного хода перед началом крещенских купаний на территории храма Вооруженных сил РФ (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    В храме ВС РФ в подмосковной Кубинке крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    Военнослужащие в зоне спецоперации также принимают участие в крещенских купаниях. «Самое главное, чего я желаю – это, конечно же, победа... Чтобы эта война закончилась скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой», – сказал помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    Купания прошли на территории храма Вооруженных сил РФ. А военнослужащие группировки «Центр» своими силами построили купель для окунания в освященную воду православных бойцов, находящихся в прифронтовой зоне Красноармейского направления. Купель сделали силами отдельного инженерно-саперного батальона. Возведение заняло три дня. В качестве купели использовали армейский бассейн РДВ-5000. При этом стандартной задачей инженерно-саперного подразделения является сооружение укрытий и блиндажей (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

    Верующий во время крещенских купаний на территории Богородицкого Житенного женского монастыря в Осташкове Тверской области (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Священнослужитель совершает чин освящения воды во время крещенских купаний на территории Богородицкого Житенного женского монастыря в Осташкове (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

    Купание в Главном храме ВС РФ. Всего в Москве и Подмосковье в этот день работают 250 специально оборудованных купелей. Все они, как и полагается, оснащены специальным спасательным оборудованием и техникой: деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, а также должным освещением (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

    Верующие во время крещенских купаний на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. При этом в некоторых регионах от купания и вовсе отказались – из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Чувашии и нескольких областей в Центральном федеральном округе (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

    Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Везде рядом с местами для купания на Крещение организуют парковки, установят информационные щиты с правилами безопасности, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания. Помимо того, рядом с купелями будут постоянно дежурить медики (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Верующие совершают крестный ход во время празднования Крещения на территории «Новый Херсонес» в Севастополе (фото: Макс Ветров/РИА Новости)

    Крестный ход от Свято-Серафимовского мужского монастыря к бухте Новик перед крещенскими купаниями во Владивостоке (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    Новосибирск. Женщина во время крещенских купаний в протоке реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег» (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

    Кинешма. Верующий во время крещенских купаний на Волге (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

    Крест во время чина освящения воды в реке Героон, «Новый Херсонес» (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время чина освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе (фото: Донат Сорокин/ТАСС)

    Запорожская область. Военнослужащий во время крещенских купаний в купели в расположении отряда «Барс» (фото: Александр Полегенько/ТАСС)

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    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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