Россия празднует Крещение

Россия 19 января отмечает Крещение Господне. На фото: священнослужители и военнослужащие во время крестного хода перед началом крещенских купаний на территории храма Вооруженных сил РФ (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

В храме ВС РФ в подмосковной Кубинке крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Военнослужащие в зоне спецоперации также принимают участие в крещенских купаниях. «Самое главное, чего я желаю – это, конечно же, победа... Чтобы эта война закончилась скорее, чтоб мы победили. И все вы живые и здоровые вернулись домой», – сказал помощник командующего общевойсковой армии по работе с верующими отец Андрей (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Купания прошли на территории храма Вооруженных сил РФ. А военнослужащие группировки «Центр» своими силами построили купель для окунания в освященную воду православных бойцов, находящихся в прифронтовой зоне Красноармейского направления. Купель сделали силами отдельного инженерно-саперного батальона. Возведение заняло три дня. В качестве купели использовали армейский бассейн РДВ-5000. При этом стандартной задачей инженерно-саперного подразделения является сооружение укрытий и блиндажей (фото: Михаил Терещенко/ТАСС)

Верующий во время крещенских купаний на территории Богородицкого Житенного женского монастыря в Осташкове Тверской области (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Священнослужитель совершает чин освящения воды во время крещенских купаний на территории Богородицкого Житенного женского монастыря в Осташкове (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Купание в Главном храме ВС РФ. Всего в Москве и Подмосковье в этот день работают 250 специально оборудованных купелей. Все они, как и полагается, оснащены специальным спасательным оборудованием и техникой: деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, а также должным освещением (фото: Алексей Майшев/РИА Новости)

Верующие во время крещенских купаний на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. При этом в некоторых регионах от купания и вовсе отказались – из-за аномально тонкого льда. Так поступили власти Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской и Свердловской областей, Чувашии и нескольких областей в Центральном федеральном округе (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)

Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Везде рядом с местами для купания на Крещение организуют парковки, установят информационные щиты с правилами безопасности, оперативной информацией и схемами транспортного обслуживания. Помимо того, рядом с купелями будут постоянно дежурить медики (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Верующие совершают крестный ход во время празднования Крещения на территории «Новый Херсонес» в Севастополе (фото: Макс Ветров/РИА Новости)

Крестный ход от Свято-Серафимовского мужского монастыря к бухте Новик перед крещенскими купаниями во Владивостоке (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Новосибирск. Женщина во время крещенских купаний в протоке реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег» (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Кинешма. Верующий во время крещенских купаний на Волге (фото: Владимир Смирнов/ТАСС)

Крест во время чина освящения воды в реке Героон, «Новый Херсонес» (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время чина освящения воды в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе (фото: Донат Сорокин/ТАСС)