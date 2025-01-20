Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
В Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа
В Вашингтоне состоялась инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа. Из-за аномально низких температур мероприятие впервые за 40 лет прошло внутри Капитолия (фото: AP/TASS)
Дональд Трамп объявил, что с его возвращением в Белый дом в США начнется новый «золотой век» (фото: AP/TASS)
Вместе с Дональдом Трампом процедуру инаугурации прошел и его вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (фото: AP/TASS)
День инаугурации начался с богослужения (фото: AP/TASS)
Сама церемония инаугурации стартовала в 12.00 по Вашингтону. Ее провел председатель американского Верховного суда Джон Робертс (фото: AP/TASS)
Билл и Хиллари Клинтоны на инаугурации Трампа (фото: AP/TASS)
Фото на память делали даже музыканты военного оркестра (фото: Global Look Press)
Впервые с 1874 года на церемонии присутствовали и лидеры иностранных государств, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей (фото: Global Look Press)
Кроме того, церемонию посетили и лидеры ведущих технологических компаний США (фото: Global Look Press)
Не получили приглашения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. На фото - экс-президенты Джордж Буш и Барак Обама (фото: Global Look Press)
После принятия присяги Дональд Трамп выступил с речью, в которой пообещал восстановить справедливость и вернуть американцам доверие к правительству США (фото: Global Look Press)
Кроме того, Трамп заявил о намерении немедленно подписать указ о прекращении правительственной цензуры, тем самым вернув свободу слова в Америку (фото: REUTERS)
Помимо этого, он анонсировал объявление чрезвычайного положения на южной границе из-за сложной ситуацией с Мексикой (фото: REUTERS)
Трамп также пообещал вернуть контроль над Панамским каналом. По его словам, в настоящий момент инфраструктурным сооружением распоряжается Китай (фото: REUTERS)
Он также подчеркнул, что после начала его президентства в США будут признаваться только два пола: мужской и женский (фото: REUTERS)