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    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    13 комментариев
    20 января 2025, 23:23 • Фоторепортаж

    В Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа

    В Вашингтоне состоялась инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа. Из-за аномально низких температур мероприятие впервые за 40 лет прошло внутри Капитолия (фото: AP/TASS)

    Дональд Трамп объявил, что с его возвращением в Белый дом в США начнется новый «золотой век» (фото: AP/TASS)

    Вместе с Дональдом Трампом процедуру инаугурации прошел и его вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс (фото: AP/TASS)

    День инаугурации начался с богослужения (фото: AP/TASS)

    Сама церемония инаугурации стартовала в 12.00 по Вашингтону. Ее провел председатель американского Верховного суда Джон Робертс (фото: AP/TASS)

    Билл и Хиллари Клинтоны на инаугурации Трампа (фото: AP/TASS)

    Фото на память делали даже музыканты военного оркестра (фото: Global Look Press)

    Впервые с 1874 года на церемонии присутствовали и лидеры иностранных государств, например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей (фото: Global Look Press)

    Кроме того, церемонию посетили и лидеры ведущих технологических компаний США (фото: Global Look Press)

    Не получили приглашения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. На фото - экс-президенты Джордж Буш и Барак Обама (фото: Global Look Press)

    После принятия присяги Дональд Трамп выступил с речью, в которой пообещал восстановить справедливость и вернуть американцам доверие к правительству США (фото: Global Look Press)

    Кроме того, Трамп заявил о намерении немедленно подписать указ о прекращении правительственной цензуры, тем самым вернув свободу слова в Америку (фото: REUTERS)

    Помимо этого, он анонсировал объявление чрезвычайного положения на южной границе из-за сложной ситуацией с Мексикой (фото: REUTERS)

    Трамп также пообещал вернуть контроль над Панамским каналом. По его словам, в настоящий момент инфраструктурным сооружением распоряжается Китай (фото: REUTERS)

    Он также подчеркнул, что после начала его президентства в США будут признаваться только два пола: мужской и женский (фото: REUTERS)

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