Не торопитесь говорить от имени Бога

Вера секуляристов в то, что религия неизбежно отомрет по мере торжества «науки и прогресса», оказалась тщетной, происходит процесс скорее обратный – люди ищут религиозные объяснения любым заметным событиям. Религиозный язык, упоминания Бога и сатаны становятся обычными в политической речи. Но это не всегда хорошо.

Одним из примеров может служить реакция на катастрофические пожары в Калифорнии. Они часто описываются как «апокалиптические», и это, действительно, бедствие библейских масштабов, внушающее страх и трепет.

Огромное море огня, видимое из космоса, там, где были богатые городские районы – производит сильное впечатление.

Утверждения «это Бог их покарал!» раздаются по всему интернету на всех языках. Суровые библейские фундаменталисты поминают огонь и серу, обрушившиеся на Содом и Гоморру, горячие сторонники Палестины тоже видят тут гнев Всевышнего – но поразивший Америку по другой причине, за поддержку Израиля.

Активно цитируют актрису, которая за пару дней до катастрофы на вручении премии «Золотой глобус» заявила: «Мы обошлись без Бога на этот раз». По социальным сетям ходит фотография уцелевшего дома – с пояснениями, что он, очевидно, принадлежал праведнику, которого обошла беда, постигшая нечестивцев.

Эмоционально это понятно. Голливуд воспринимается как сообщество очень богатых, очень самодовольных и очень распущенных людей, а в последние годы – еще и как рассадник леволиберальной повестки и всевозможных болезненных извращений.

Богатые и знаменитые люди, казалось, надежно укрытые от бурь и невзгод жизни за заборами своих шикарных вилл с бассейнами, оказывается тоже плачут, а их сверкающие виллы могут нежданно превратиться в дымящиеся развалины. Тут даже в самих США пожар, поразивший богатые кварталы Лос-Анджелеса, нередко вызывает самое неприличное злорадство.

Что ж, Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.

Христианство учит, что в мире действует промысл Божий. Бог ни в коем случае не является автором зла – зло есть результат мятежа Его творений, падших ангелов и грешных людей. Но Бог обладает всеведением, и Он знает, как обратить даже их поступки к Своим благим целям. Это можно сравнить с сеансом одновременной игры с всеведущим гроссмейстером, который заранее знает все ходы всех своих противников. Они не только неизбежно проиграют – вся партия будет развиваться именно так, как решит он. Бог не посылает бедствий – но Он их допускает, чтобы обратить их ко благу. Например, чтобы грешники, столкнувшись с последствиями своих поступков, отрезвились, покаялись и обрели спасение.

Поэтому может быть вполне уместным сказать «попустил мне Бог грех моих ради». Если человек, внимательно прислушиваясь к своей совести, понимает, что его собственные кривые пути довели его до беды, и хочет исправиться – это очень хорошо. Но вот сказать «их Бог наказал за их грехи, причем я знаю, какие» – это совсем другое.

Это претензия на знание тайн, которые нам не открыты. Любое событие занимает какое-то место в промысле Божием – но мы, как правило, не можем знать, какое именно.

Есть такое психологическое понятие, как «иллюзия справедливого мира». Как говорит персонаж Гоголя, «у порядочного человека не оторвут носа». Мы все хотели бы жить в справедливом мире, где правильная жизнь надежно избавляет от беды. Отсюда возникает желание поверить, что люди, к которым пришла беда, как-то это заслужили – а на нас беда не свалится, потому что мы-то этого не заслуживаем.

Но мы явно не живем в «справедливом мире». Мы живем в мире падшем. Благоразумная и нравственная жизнь отводит от тех бед, которые люди прямо навлекают на себя своим безрассудством – но она не является гарантией от чего бы то ни было. В конце концов, все мы обречены умереть, многие из нас – не достигнув старости.

Говорить: «я знаю, что Бог попустил множеству людей лишиться имущества, а некоторым – и жизни, в наказание за глупую шутку какой-то актрисы» – значит, несколько поспешно приписывать Богу свои недобрые чувства.

Беда, которая стряслась с другим человеком – или большой группой людей – напоминает нам самим о нашем смертном уделе. Они, конечно, грешники – но и мы тоже. Страдание и смерть может войти и в нашу жизнь в любой момент.

Это должно побудить нас самих задуматься: «А моя-то жизнь угодна Богу? Если сегодня я умру, где я окажусь?»

Одна из заповедей Декалога говорит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). Не надо поспешно говорить от имени Бога; особенно плохо, когда в этом появляется оттенок злорадства – «кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным» (Прит. 17:5).

Это верно в отношении бед далеких – и бед близких. Можно услышать, как люди пытаются объяснить прилеты по территории России грехами наших граждан. Это та же склонность поспешно говорить от имени Бога.

Чужие беды не должны быть поводом поговорить о чужих грехах. Они должны быть поводом к смиренному осознанию нашей смертности – если они происходят далеко, и к помощи пострадавшим – если они происходят близко.