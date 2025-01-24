Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

Tекст: Евгений Крутиков

Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году и активиста борьбы за права чернокожих Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Также будут рассекречены данные, касающиеся убийства брата Джона Кеннеди Роберта в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди – младший сейчас входит в число ближайших сторонников Трампа и, скорее всего, будет назначен на пост министра здравоохранения США.



«Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто», – заявил Трамп после церемонии подписания документов.

Несмотря на то, что по закону данные об убийстве Джона Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме еще в 2017 году, американской разведке как Трамп, так и экс-президент Джо Байден предоставили дополнительное время на оценку того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб интересам и международным отношениям США, отмечается в опубликованном указе.

У правительственных органов США есть 15 дней с момента подписания указа на предоставление президенту плана по полному рассекречиванию данных об убийстве 35-го президента и 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана публикации документов об убийстве Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Для тех, кто десятилетиями ждал новых откровений по делам братьев Кеннеди и Кинга, подождать еще полтора месяца – не срок. Другое дело, что именно получит в результате американская общественность, на интересы которой ссылается президент Трамп.

Скажем сразу: все конспирологические теории, связанные с убийствами братьев Кеннеди и в меньшей степени Кинга, связаны как раз с проблемами в следствии. За десятилетия эти события обросли шлейфом самодеятельных теорий, которые в массе своей опираются как раз на пробелы и недосказанности в уже официально опубликованных данных. А также на очевидные ошибки следствия – там далеко не Шерлок Холмс с Пуаро трудились.

Например, обнародованные данные вскрытия тела Джона Кеннеди не дают однозначного ответа на вопрос о том, имелась ли так называемая вторая пуля. Кроме того, баллистическая экспертиза написана так коряво, что из нее нельзя сделать однозначный вывод о том, был ли роковой выстрел действительно произведен из винтовки Ли Харви Освальда или из какой-либо другой. Даже схема полета пули (почему она якобы траекторию меняла) нарисована как будто в младшей группе детского сада.

Поведение многих действующих лиц сразу же после совершения этих преступлений и в последующие дни тоже неоднозначно и не всегда объясняется шоком или неподготовленностью к чрезвычайным ситуациям.

Конспирологи любят копаться в деталях поведения агентов ФБР, которые не всегда соблюдали так называемую цепочку улик (необходимость жестко соблюдать сохранность улики от места ее обнаружения до спецхранилища и суда), или других должностных лиц, поведение которых при некотором желании можно трактовать как подозрительное.

Кроме того, особо упертых конспирологов рассекречивание последнего массива информации все равно не убедит. Всегда можно сказать, что «правительство заранее все подчистило» – и «правду мы все равно никогда не узнаем». Это вопрос веры, а не фактуры.

Да и проблемы все равно останутся. Например, в деле наверняка была «характеристика личности» Ли Харви Освальда, а в ней данные ЦРУ о пребывании Освальда в СССР и его контакты с кубинской оппозицией в США. И есть основания полагать, что эти бумаги общественность не увидит никогда или увидит с большими массивами черной ретуши, поскольку ЦРУ даже по прошествии длительного времени не станет раскрывать свои источники.

Основные вопросы к расследованию убийства 35-го президента США делятся на две неравные части. Первые сводятся к тому, что стрелял либо вовсе не Освальд, либо Освальд был не один. А материалы следствия, наоборот, однозначно указывают на то, что это был Освальд, который действовал в одиночку. Вопрос закрыт. Странно было бы ждать от рассекреченного массива информации каких-то других данных и версий. Скорее всего, ничего нового никто там не прочтет.

Второй массив самый важный. Это – мотивы всех этих преступлений. Освальд, конечно, не самая психически стабильная личность, но даже он должен был как-то объяснить свой поступок. Этого в материалах следствия не содержится.

Конспирология опирается на то, что Освальда так и не успели толком допросить, и он был скоропостижно убит именно потому, что мог рассказать мотив. Собственно говоря, именно поэтому убийство Джона Кеннеди остается серьезной травмой американского общества. Если с убийством Кинга все более или менее ясно, то разнообразие предположений «кто стоял за Освальдом» варьируется в диапазоне от КГБ до «глубинного государства» со всеми остановками (ЦРУ, оружейное лобби, кубинцы-кастровцы, кубинцы-антикастровцы, итальянская мафия, еврейская мафия, Гувер и его «голубая» мафия, протестантские секты, ку-клукс-клан, вице-президент Линдон Джонсон – перечень можно продолжать).

Ответа на этот главный вопрос в материалах дела и в бумагах комиссии Уоррена просто нет. Следствие вообще не рассматривало вопрос мотива убийства, сочтя его вне своей компетенции. Все свелось к изучению события преступления (это юридическое понятие) и к беглому экскурсу в историю жизни Ли Харви Освальда.

Примерно та же история с убийством Роберта Кеннеди, несмотря на то что убийца Сирхан Сирхан до сих пор жив и регулярно пишет прошения о помиловании. Все довольны тем, что Освальд и Сирхан объявлены психически нестабильными личностями, совершившими убийства из «личной неприязни», возникшей по неизвестной причине. Палестинцу Сирхану приписывают антисемитизм, хотя при чем тут сенатор Роберт Кеннеди – не понятно.

Если на самом деле расследовать мотивы этих преступлений, то надо проводить новое следствие, а это невозможно хотя бы за давностью лет. Любое новое государственное следствие будет отличаться от книжек конспирологов только тем, что бумага следователей будет гербовой. Кроме того, чтобы возобновить дела, надо сперва признать, что возможен какой-то иной мотив, нежели необъяснимая самодеятельность психопатов. А этого точно никто делать не собирается.

Есть, конечно, вариант, что нынешнее рассекречивание связано с личными договоренностями Трампа и его друга Роберта Кеннеди – младшего. Но если таким образом новая администрация Белого дома хочет закрыть давно мучающий американскую общественность вопрос, то она только плеснет в этот костер бензина. Затухшая было конспирология получит новый толчок, поскольку все данные следствий и комиссии Уоррена поддерживают только одну версию. Они же себе были не враги оставлять там намеки на какие-то скрытые мотивы и иные версии, нежели единственно верная версия событий.

Тех, кто ожидает сенсаций, постигнет разочарование не только в самом следствии, но и частично даже в Дональде Трампе. Это можно сравнить с самодеятельными расследованиями в период перестройки в СССР убийства Кирова. Либеральная общественность страстно желала обвинить в нем Сталина и подверстывала под эту версию любые совпадения и странности. А когда стало ясно, что убил его все-таки одинокий и нестабильный Николаев на почве ревности к Мильде Драуле, либеральная общественность притихла.

Так и Трамп с высокой вероятностью лишь покажет то, что все знают и так – следствие по делу об убийстве президента США велось из рук вон плохо и до настоящих причин и мотивов преступления не докопалось. И не докопается уже никогда.