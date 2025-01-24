Стало известно о планах представить первые российские бананы в 2025 году

Стало известно о планах представить первые выращенные в России бананы к концу 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства может представить первые бананы, выращенные в России, к концу 2025 года, передает ТАСС.

По словам гендиректора ассоциации Андрея Платонова, теплица уже закладывается, и если все пройдет успешно, то к концу 2025 года будут продемонстрированы первые российские бананы. Платонов сделал это заявление на форуме «Развитие малого агробизнеса России», организованном Минсельхозом России и Ассоциацией «Народный фермер».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что уже существует распоряжение правительства, утверждающее перечень сельскохозяйственной продукции, производимой и перерабатываемой в стране. В этот перечень включены пшеница, ячмень, кукуруза, яблоки, груши и другая продукция, необходимая для жизни в России. Лут добавила, что российские растениеводы сейчас пытаются включить в этот список и бананы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила о потенциальных планах по выращиванию бананов на российской территории. Импорт бананов из Эквадора в Россию снизился до минимума с 2012 года. Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы в связи с климатическими изменениями.