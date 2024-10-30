Импорт бананов из Эквадора в Россию снизился до минимума с 2012 года

Tекст: Александра Юдина

За восемь месяцев текущего года объем ввоза бананов из Эквадора в Россию составил 776 тыс. тонн, что является минимальным показателем с 2012 года. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

С 2012 года Россия в среднем ежегодно закупала 958 тыс. тонн бананов у Эквадора. Несмотря на сокращение, Россия продолжает оставаться крупнейшим покупателем эквадорских бананов, опережая США и Нидерланды.

Эти изменения привели к снижению доли российских закупок в общем экспорте Эквадора до 18,9%, это минимум с 2001 года. В целом, экспорт бананов из Эквадора сократился на 450 тыс. тонн, что составляет 10% общего объема.

Эквадор пока не смог найти новые рынки для восполнения выпавших объемов экспорта, что повлияло на общий объем поставок, который снизился до 4,1 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Эквадор достигли договоренности по продолжению поставок эквадорских фруктов в Россию, если страна будет соблюдать российские требования к продукции, сообщал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю заявлял, что в мире могут вырасти цены на бананы из-за климатических изменений.