Мы исполняем чужие мечты

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12 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
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Россияне помогли рекордному росту экономики

Россияне стали меньше экономить и больше тратить Артем Геодакян/ТАСС
Весомый вклад в рекордно высокие темпы роста российской экономики внесли не только нефть и газ, но и сами россияне. Они активно скупают автомобили, украшения, часы и даже золотые слитки с монетами. Почему россияне стали меньше экономить и сберегать деньги на черный день, а начали активно тратить?  Подробности...
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Какие силы хотят сделать из России «Московию»

Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Бернадский В. Д.
Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться». С таким «манифестом» он выступил ранее на встрече СПЧ с президентом, за что получил от главы государства резкую отповедь. Почему Путин считает, что такие идеи ведут к превращению России в «Московию»? Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Почему в Америке растет злоба против России

Сатирические плакаты советского времени актуальны и по сей день Крылов А.
Нанесение по России превентивного ядерного удара – это более не безумная фантазия авторов дешевой литературы. Такие авантюрные предложения чуть ли не ежедневно вбрасываются некоторыми американскими политиками. Почему накал злобы в адрес нашей страны в США достиг таких степеней – и как это связано с ситуацией вокруг Украины? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Мы исполняем чужие мечты

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется брендами одежды, марками машин и местами для отдыха. Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию. Подробности...

Мы не замечаем елизаветинскую эпоху, а зря

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Елизаветинский период в нашей истории какой-то на удивление добрый и нормальный. В день дворцового переворота будущая императрица поклялась, что в случае успеха не подпишет ни одного смертного приговора. И не подписала. Подробности...
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Америка устроила смешной бойкот Олимпиаде в Пекине

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ну не приедет американский чиновник в оплаченную командировку. Не посетит на халяву Олимпиаду. Не насладится зрелищем, не будет у него приключений за счёт бюджета. Кому хуже? Сам себя наказал. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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В Азербайджане запрещают магию

Новый антирусский закон Украины

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

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В небе северо-запада России появились световые столбы

В небе Петербурга и Ленобласти повисли световые столбы, исходящие от различных источников света. Пользователи соцсетей опубликовали снимки этого необычного явления
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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Юлия Лемарк

    Мы исполняем чужие мечты

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		12 декабря 2021, 12:08

    Недавно в Америке состоялся опрос: какое событие американской истории стало для вас самым шокирующим? На первом месте оказалось убийство Кеннеди, а на втором то, что Дарт Вейдер – отец Люка Скайуокера. Рожденная в голове гениального Джорджа Лукаса вселенная породила событие исторического масштаба. То, чего не было никогда, проникло в сознание американцев, как то, что больше, чем было. Иллюзия часто бывает важнее реальности. Она способна поразить нас в самое сердце, минуя наш разум.

    Французский классик Ромен Гари всю Вторую мировую прошел пилотом Сопротивления. И всю войну он получал письма от своей матери. Известно, что с матерью они были очень близки, она сильно повлияла на его жизнь и творчество, фактически создав из сына дипломата и писателя, дважды получившего Гонкуровскую премию. Эти письма, отправленные потаёнными путями из Швейцарии, поддерживали его боевой дух, не давая сдаваться во время ранений, тяжелых болезней и отчаяния, которое не могло не накрывать человека тонкой душевной организации в столь трагичное время.

    И вот когда он, увешанный орденами и медалями, осуществивший практически все мечты своей матери, вернулся с войны, обнаружил, что ее уже три с половиной года нет в живых. Чтобы сохранить ту самую связь через «пуповину» материнской поддержки и самопожертвования, его мать заранее написала ему более двухсот писем и попросила подругу после ее смерти по одному отправлять их сыну. Три с половиной года его поддерживала иллюзия. И она сделала свое дело. Вопреки всему, он выжил.  Иллюзия порой важнее реальности.

    Модные сейчас «марафоны желаний» тоже работают по этому принципу. Чтобы осуществить задуманное и приблизиться к мечте, мы должны прожить иллюзорный опыт и поверить в него. Говорят, это помогает. Кто-то скажет, что так работают недоизученные возможности нашего мозга, но в любом случае здесь вступает в действие тот же принцип – иллюзия важнее реальности. Но главный вопрос в другом: создаем ли мы сами свои иллюзии или нам диктуют их свыше? 

    Бытие, как считал Карл Маркс, определяет сознание или сознание определяет бытие? Послушать позитивистских блогеров, так этот вопрос давно закрыт. Сознание определяет наше бытие. Помечтай, и твоя иллюзия станет реальностью. Но вот вопрос: кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется иллюзорными ценностями – начиная от покупки определенных брендов одежды заканчивая марками машин и мест для отдыха (Мальдивы – форева!). Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию.

    Фото: Daniel Reinhardt/Global Look Press

    Наверное, поклонники «сбычи мечт» растерзают меня, но рискну предположить, что мы живем в мире навязанных нам иллюзий. Успешный успех становится во главу угла.

    У нас даже есть доска реализованных мечтаний – наши соцсети, посмотрев на которые одни понимают – я окружен счастливыми людьми, а другие видят, что руки маркетологов добрались до каждого. Всё у всех как под копирку – вот я в правильной машине, вот я на правильном пляже, вот я с правильными семейными ценностями, распаковываю правильные подарки правильных брендов. Я в правильном потоке и в правильном моменте. Я молодец.

    А на деле мы просто исполняем мечты производителей, которые нашли еще один хороший способ капитализации. Если раньше мы могли отличить рекламу от другого контента, то теперь почти весь контент превратился в рекламу. И может такое быть, что, вернувшись к своей Alma Mater в орденах и медалях с ощущением того, что мы молодцы, мы вдруг обнаружим, что того, кто питал наши иллюзии, давно уже нет. Ромен Гари, кстати, покончил с собой, написав в предсмертной записке, что всю свою жизнь после этого момента находился в жестокой депрессии. И что будет со всеми нами, когда мы поймем, что иллюзия, управлявшая нами многие годы, шла из мертвого источника – совершенно не ясно. Но пока хочется на Мальдивы. Как же хочется!

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