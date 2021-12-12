Мы исполняем чужие мечты

Недавно в Америке состоялся опрос: какое событие американской истории стало для вас самым шокирующим? На первом месте оказалось убийство Кеннеди, а на втором то, что Дарт Вейдер – отец Люка Скайуокера. Рожденная в голове гениального Джорджа Лукаса вселенная породила событие исторического масштаба. То, чего не было никогда, проникло в сознание американцев, как то, что больше, чем было. Иллюзия часто бывает важнее реальности. Она способна поразить нас в самое сердце, минуя наш разум.

Французский классик Ромен Гари всю Вторую мировую прошел пилотом Сопротивления. И всю войну он получал письма от своей матери. Известно, что с матерью они были очень близки, она сильно повлияла на его жизнь и творчество, фактически создав из сына дипломата и писателя, дважды получившего Гонкуровскую премию. Эти письма, отправленные потаёнными путями из Швейцарии, поддерживали его боевой дух, не давая сдаваться во время ранений, тяжелых болезней и отчаяния, которое не могло не накрывать человека тонкой душевной организации в столь трагичное время.

И вот когда он, увешанный орденами и медалями, осуществивший практически все мечты своей матери, вернулся с войны, обнаружил, что ее уже три с половиной года нет в живых. Чтобы сохранить ту самую связь через «пуповину» материнской поддержки и самопожертвования, его мать заранее написала ему более двухсот писем и попросила подругу после ее смерти по одному отправлять их сыну. Три с половиной года его поддерживала иллюзия. И она сделала свое дело. Вопреки всему, он выжил. Иллюзия порой важнее реальности.

Модные сейчас «марафоны желаний» тоже работают по этому принципу. Чтобы осуществить задуманное и приблизиться к мечте, мы должны прожить иллюзорный опыт и поверить в него. Говорят, это помогает. Кто-то скажет, что так работают недоизученные возможности нашего мозга, но в любом случае здесь вступает в действие тот же принцип – иллюзия важнее реальности. Но главный вопрос в другом: создаем ли мы сами свои иллюзии или нам диктуют их свыше?

Бытие, как считал Карл Маркс, определяет сознание или сознание определяет бытие? Послушать позитивистских блогеров, так этот вопрос давно закрыт. Сознание определяет наше бытие. Помечтай, и твоя иллюзия станет реальностью. Но вот вопрос: кто заложил мечты в наше сознание? И являются ли эти мечты нашими собственными? Каждый день наш мозг бомбардируется иллюзорными ценностями – начиная от покупки определенных брендов одежды заканчивая марками машин и мест для отдыха (Мальдивы – форева!). Нам уже не навязывают реальность. Нам навязывают иллюзию.

Наверное, поклонники «сбычи мечт» растерзают меня, но рискну предположить, что мы живем в мире навязанных нам иллюзий. Успешный успех становится во главу угла.

У нас даже есть доска реализованных мечтаний – наши соцсети, посмотрев на которые одни понимают – я окружен счастливыми людьми, а другие видят, что руки маркетологов добрались до каждого. Всё у всех как под копирку – вот я в правильной машине, вот я на правильном пляже, вот я с правильными семейными ценностями, распаковываю правильные подарки правильных брендов. Я в правильном потоке и в правильном моменте. Я молодец.

А на деле мы просто исполняем мечты производителей, которые нашли еще один хороший способ капитализации. Если раньше мы могли отличить рекламу от другого контента, то теперь почти весь контент превратился в рекламу. И может такое быть, что, вернувшись к своей Alma Mater в орденах и медалях с ощущением того, что мы молодцы, мы вдруг обнаружим, что того, кто питал наши иллюзии, давно уже нет. Ромен Гари, кстати, покончил с собой, написав в предсмертной записке, что всю свою жизнь после этого момента находился в жестокой депрессии. И что будет со всеми нами, когда мы поймем, что иллюзия, управлявшая нами многие годы, шла из мертвого источника – совершенно не ясно. Но пока хочется на Мальдивы. Как же хочется!