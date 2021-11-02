Куда делся нормальный юмор

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2 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Молдавия выкрутила руки Газпрому

Газпром удивил своей щедростью по отношению к Молдавии Игорь Зарембо/РИА Новости
Позиция Газпрома в переговорах с Кишиневом, казалось, была беспроигрышной. Однако условия заключенного контракта, озвученные молдавской стороной, удивляют своей щедростью со стороны российской компании. Что же может скрываться за кулисами нового соглашения? Подробности...
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Наказывать Киев за удар дрона нужно через Турцию

Беспилотники от Эрдогана помогли Азербайджану выиграть войну с Арменией. Помогут ли они Зеленскому в Донбассе? Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Американские СМИ ждут от России крайне жесткой реакции на применение в зоне конфликта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар» – вплоть до вооруженной интервенции на Украину. В реальности в этом пока нет нужды, но при определенных условиях «Байрактары» могут стать серьезной угрозой для ДНР и ЛНР. Помешать этому можно только через Турцию. Подробности...
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Трудовых мигрантов предложили различать по ДНК

Геномную регистрацию можно проводить во время оформления патентов на работу Дмитрий Рогулин/ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил обязать мигрантов проходить геномную регистрацию. Идея призвана упростить раскрытие совершенных мигрантами преступлений и не допустить въезда в страну лиц, которым ранее он был запрещен. Как и за чей счет может быть внедрена новая практика? Подробности...
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Зачем Россия снова спасла Молдавию

Президент Молдавии имеет большой повод для радости IAN LANGSDON/ЕРА/ТАСС
С 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому, только что заключенному контракту. Молдавские власти празднуют победу – с их точки зрения, страна платит России за топливо цену «в два раза ниже рыночной». Почему Газпром согласился на такие условия и кто на самом деле выиграл по итогам переговоров? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Куда делся нормальный юмор

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. Подробности...
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Россия и Белоруссия наказывают Украину за русофобию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Острый энергетический кризис на Украине демонстрирует тотальную зависимость страны от российского ресурса – угля, газа, электроэнергии, которая резко контрастирует с русофобской политикой Киева. А сам кризис по большому счету является предсказуемой расплатой за нее. Подробности...
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В США начался национальный развод

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Позитивных сценариев для Америки на ближайшую перспективу сегодня нет. Гражданская война, национальный развод или погружение в хаос и депрессию – ничего иного американские аналитики пока не видят. Подробности...
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Россия вступит в эру беспилотников

Москва ищет замену мигрантам

Молдавия тоскует по фашизму

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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Трудовые мигранты на стройках России из какой страны для вас более предпочтительны?
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    Юлия Лемарк

    Куда делся нормальный юмор

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		2 ноября 2021, 17:00

    Когда в свое время Александр Масляков задумывал КВН – это было прекрасное шоу, позволяющее талантам со всей страны проявить себя. Многие ребята, которые пошли в угоду своим родителям получать правильное образование, впоследствии позволяющее всегда иметь кусок хлеба с маслом, благодаря КВН могли проявить себя в творчестве. Как есть болезни, которыми стоит переболеть в детстве, так же есть и увлечения, которыми стоит переболеть в юности. Плох тот юноша, который не играл в гаражной группе, не пробовал участвовать в любительском спектакле или не ездил в лагеря и стройотряды. Творческая активность студентов всегда существует и требует выплеска. И с помощью КВН она была направлена в очень грамотный формат. И все было прекрасно. Было. Пока весь юмор в нашей стране не стал КВН. 

    Тут как с удобрением. Пока его немного – растение растет и развивается лучше, чем без него. Как только его становится слишком много, плантация превращается в выгребную яму, что и случилось с юмором у нас.

    Если раньше люди шли в КВН, чтобы действительно реализовать свои творческие амбиции, то теперь многие идут туда за баблом и хайпом. Если раньше единицы оставались в профессии и становились шоуменами и авторами (как раз тот процент самородков, которые и без КВН попали бы туда, куда нужно), то сейчас практически все кавээнщики – это наши авторы, продюсеры, артисты и шоумены. «Что плохого?» – спросите вы. Миллионные просмотры комедийных шоу в телеке, в «Ютьюбе» и на других платформах – разве это не показатель того, что народу нравится? Не это плохо. Плохо то, что практически не осталось альтернативы.

    Юмор КВН – это смесь театрального капустника и стендапа, и строится она на вполне определенных принципах. Парадоксы, каламбуры, гиперболы и немного абсурда – вот нехитрая конструкция, которая создает подобный юмор. Стоит вам прочесть всего одну книгу по тому, как написать юмористическую сценку, и вы любое (подчеркиваю – любое!) выступление сможете разложить по схеме. (Можете прочесть «Библию стендапа» Джуди Картера. Ее одной будет вполне достаточно.) Юмор в кино, например, или в театре строится совсем по другим законам. А иногда и против них. Не задумывались, почему весь театр не превратился в капустник? Наверное, потому, что капустник – дело сиюминутное. Да, радостное, но разовое, как и добрая часть юмора КВН.

    В нашем кино очень мало достойных ситкомов – ситуационных комедий. Почему? Да потому что у нас по правилам создания стендапа «ушучивают диалоги» (есть даже такая услуга – «ушутить сценарий»), тогда как настоящая комедия создается благодаря комедийной ситуации и комедийным персонажам, которые работают не разово, а постоянно. Именно поэтому мы можем годами пересматривать любимые комедии и смеяться над старыми шутками. Учебники по такому юмору тоже существуют (например, «Скрытые инструменты комедии» Стива Каплана). И схема построения долгоиграющего юмора совершенно иная. Она заложена в нестандартном поведении комедийного персонажа в стандартной ситуации. Для примера можно посмотреть классический ситком – например, «Друзья». Если вы выпишете любую сцену из этого фильма текстом, этот текст вообще не покажется вам смешным. Потому что юмор там не строится на диалогах (хотя и этот прием кое-где присутствует). Он строится на том, что друзья ведут себя как ребенок и родитель, или как разведенные супруги, или просто как люди с комплексами. И именно на это нам смешно смотреть. Причем сколько угодно раз.

    Фото: Александр Щербак/ТАСС

    Голливудские полнометражные комедии строятся на комической предпосылке. Что если неудачник станет богом, что если адвокат не сможет врать, что если отец вашей девушки будет работать в спецслужбах, что если полицейский вынужден будет работать в детском саду, а рокер – учителем в школе. Сама предпосылка идеи – хай концепт – будет автоматически складывать у вас в голове комедийные ситуации, даже до прочтения текста. И потому качественные комедии живут долгие годы, а аудитория у них очень обширная. Текст и диалоговый юмор там вторичен!

    Все ругали «Аншлаг», многие говорили, что Жванецкий давно исписался, что «6 кадров» – бред, а «Осторожно, модерн!» – пошлость. В итоге мы получили то, что получили – тотальный КВН. Это все равно что есть одни макароны под разными соусами. Хотите помягче – КВН, хотите поострее – «Камеди клаб», хотите еще острее – «Что было дальше?», хотите женского юмора – «Женский стендап». 

    Куда делся добрый интеллектуальный юмор? Остался в 2000-х вместе с гениальными спектаклями Гришковца. Надежда только на Лапенко и Урганта, которые прорвались скорее вопреки, чем благодаря. Куда делись добрые семейные комедии? Почему нет абсурдного юмора, такого как в «ДМБ» или «Особенностях национальной охоты»? Этих комедий просто нет. Мы на всех праздниках пересматриваем старое советское кино (Гайдая, Рязанова или Захарова по сценариям Григория Горина) и голливудские хиты (посмотрите сетку эфира – все сразу станет ясно).

    Я не говорю, что КВН – плохо. Я говорю, что плохо не иметь альтернативы. Я говорю, что плохо, когда у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку. А пипл ржет и тут же забывает, иногда тиражируя 15-секундные панчи в «ТикТок», чтобы тоже набрать хайпа. Это порочный круг. И нам, боюсь, из него еще долго не выбраться.

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