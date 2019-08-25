Масляков рассказал о помощи фестиваля «Таврида-АРТ» молодым игрокам КВН

«В первую очередь они могут пообщаться с ровесниками, которые увлечены музыкой, танцами, кино, поэзией. И что-то взять для себя», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель и ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков, говоря о значении фестиваля «Таврида-АРТ» для молодых «веселых и находчивых».

КВН необходимы люди из разных сфер искусства, «потому что в любой нормальной кавээновской команде должен быть человек, который напишет, споет, станцует», – отметил Масляков. По его словам, «Таврида-АРТ» предоставляет возможность молодым кавээнщикам найти друг друга и организовать как раз такие команды.

«Таврида-АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который собрал на одной площадке порядка четырех с половиной тысяч участников и в десять раз больше зрителей. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Молодые деятели культуры и искусства также ведут соревнование за гранты на общую сумму 80 млн рублей.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро». О том, как проходит фестиваль, подробно рассказывала газета ВЗГЛЯД.