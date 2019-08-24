«Таврида-АРТ» стала столицей творческой молодежи

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24 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              «Таврида-АРТ» стала столицей творческой молодежи

              «Таврида-АРТ» покажет новое лицо российской молодежи   24 августа 2019, 18:00
              Фото: Дарья Рыночнова
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Судак

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              Грантовый фестиваль «Таврида-АРТ» собрал в Судаке около 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусства. Им предстоит побороться за гранты на общую сумму в 80 млн рублей. На территории фестиваля проходят обучающие курсы, тренинги и развлекательные мероприятия. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кому «Таврида» уже помогла добиться серьезного успеха.

              Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

              Стоит отметить, что «Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ, который связал все направления искусства. Ребятам предстоит побороться в конкурсе за гранты, сумма которых достигает 80 млн рублей. Кроме того, фестиваль стал самой большой площадкой для кастингов – их будет 62. Участники смогут обратить на себя внимание ведущих игроков в области культуры и искусства – кастинги организуют СТС, телепроект «Голос», КВН, конкурс «Новая волна» и многие другие.

              Основная мысль мероприятия – соавторство. На площадке молодежь с разными интересами создает что-то новое, а за сложным творческим процессом следят опытные наставники. Один из организаторов проекта «Таврида Лайф» Николай Тихонов рассказал газете ВЗГЛЯД, что площадка фестиваля позволяет сплотить творческую молодежь со всей России.

              «Жаль, что когда я был студентом, не было таких фестивалей. Глядя на такое масштабное мероприятие, жалею, что в свое время у меня не было той возможности, которая есть у ребят. Такое мероприятие дает молодежи очень большие возможности, в первую очередь, с точки зрения коммуникации – они знакомятся, общаются, и это очень круто. Такой опыт навсегда запомнится – жить в палатке, работать в команде, что-то придумывать», – сказал Тихонов.

              Он отметил, что на фестивале обширный клуб по интересам, который составляет молодежь со всей страны. «И потом это на всю жизнь останется. Они могут через 10 лет встретиться в другом месте. Москвич приедет во Владивосток и вспомнит, что жил с кем-то в палатке, позвонит этому человеку», – предположил Тихонов.

              Он добавил, что организация фестиваля проходит на высоком уровне. «Все достаточно сложно с точки зрения организации мероприятия. Но несмотря на ветер и зной, все арт-объекты проекта работают. Я в целом доволен процессом, тем, что получается. Погодные условия иногда мешают, но нам не привыкать», – заключил Тихонов.

              Об участниках заботятся медики, пожарные, полицейские и волонтеры. Следят за порядком даже Росгварди и МЧС.

              Живут молодые творцы в палатках в «Арт Квартале» и признаются, что настроение не могут испортить ни жара, ни сильные ветра, которые гуляют по площади 200 гектаров. Участники фестиваля рассказали газете ВЗГЛЯД, что находиться на территории площадки комфортно – повсюду пуфики, гамаки и арт-объекты, внутри которых можно отдохнуть. Кроме того, для участников и гостей «Тавриды-АРТ» открыты два пляжа с бесплатными лежаками и зонтиками. И это очень кстати: в жару многие предпочитают охладиться после творческого процесса. Расслабиться участники и гости фестиваля могут и вечером – на площадке проходит масса мероприятий, и каждый день на главной сцене проходят яркие концерты с участием звезд, которые готовы выйти на сцену вместе с ребятами.

              Примечательно и то, что «Таврида-АРТ» – территория без алкоголя. По словам участников, это совершенно не портит настроение и позволяет сохранять ясный ум. Ребята также заявили газете ВЗГЛЯД, что тщательно следят за чистотой – в палатках, вокруг них и вообще на всей территории фестиваля. Мусора вы не найдете ни в одной части «Тавриды». То есть местные жителя зря волновались, что Судак и его окрестности увязнут в отходах – от мусора организованно и оперативно избавляются.

              «На фестивале все организовано на высоком профессиональном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД участник фестиваля Антон Герасимов из Симферополя. Молодой человек представляет на фестивале лагерь исторической реконструкции «Генуэзский шлем».

              Он рассказал, что в рамках проекта представлено четыре средневековые точки, с помощью которых участники воссоздают средневековых жителей Генуэзской крепости.

              «Есть артиллерийское депо, мы рассказываем о видах средневекового оружия, как оно выглядело и стреляло. Играем во флорентийский футбол, предлагаем всем поучаствовать в средневековых азартных играх. Любому участнику готовы выдать «мягкий меч», чтобы сражаться и ощутить себя в роли средневекового борца», – заметил участник.

              По его словам, площадка «Тавриды-АРТ» дает возможность реализовать миссию проекта и популяризовать Средневековье, реконструкцию и традиции региона среди российской молодежи. «Фестиваль в достаточной мере позволил нам достичь этих целей, все организовано на очень высоком профессиональном уровне, мы очень довольны», – признался реконстуктор.

              Отличает фестиваль возможность бесплатно проходить любые мастер-классы. Обычно такие мероприятия стоят достаточно дорого, и не всегда доступны для молодежи. Проходят они по всей территории фестиваля и придутся каждому по вкусу: хочешь – на выставке Регионов России рамки для фотографий в старинном русском стиле делай, научись обрабатывать шкуру оленя или поднимись на сцену в виде магнитофона и освой современный вид танца.

              Участница проекта «Таврида Танцы» Виктория Колосова из Ногинска заявила газете ВЗГЛЯД, что нигде бы не смогла пройти столько полезных мастер-классов как на фестивале.

              «Я занимаюсь танцами уже семь лет, в основном современными. Хожу на мастер-классы по различным направлениям. За весь день можно бесплатно посетить огромное количество, в Москве это стоило бы  очень дорого. Я очень рада, что меня выбрали для участия в фестивале», – поделилась участница.

              Площадка хороша не только для учебы – здесь участники приобретают полезные связи и находят работу в известных проектах, о которых мечтали.

              Сценарист из Москвы Матвей Зубов, участник проекта «Таврида Кинотеатр» рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря фестивалю достиг огромного успеха:

              «Я прошел кастинг на СТС и мой проект сразу же попал в шорт-лист. Осенью можем начать сотрудничество.

              И цели достиг, и связями обзавелся, знакомствами», – похвастался Зубов.

              Аэлита Тихонова из Москвы, участница проекта «Таврида Театр» заявила газете ВЗГЛЯД, что благодаря фестивалю ей удалось реализовать свои профессиональные и творческие амбиции – на площадке фестиваля она будет участвовать в спектакле «Чайка» в современной обработке.

              «График очень плотный, но мне очень нравится такая приятная загруженность. Я полностью реализуюсь творчески, и при этом приобретаю очень полезные контакты и связи», – поделилась Тихонова.

              О «приятной загруженности» при любой погоде хорошо сказал один из гостей фестиваля, режиссер Никита Михалков, который отметил: «Несмотря на ветер и пыль, настоящий артист должен творить, ему это полезно!».


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