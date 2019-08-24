«Таврида-АРТ» стала столицей творческой молодежи

Грантовый фестиваль «Таврида-АРТ» собрал в Судаке около 4,5 тыс. молодых деятелей культуры и искусства. Им предстоит побороться за гранты на общую сумму в 80 млн рублей. На территории фестиваля проходят обучающие курсы, тренинги и развлекательные мероприятия. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кому «Таврида» уже помогла добиться серьезного успеха.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку. Арт-кварталы – «Арт», «Народная», «Музыка», «Кино&Театр», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро».

Стоит отметить, что «Таврида-АРТ» стал первым в России фестивалем творческих сообществ, который связал все направления искусства. Ребятам предстоит побороться в конкурсе за гранты, сумма которых достигает 80 млн рублей. Кроме того, фестиваль стал самой большой площадкой для кастингов – их будет 62. Участники смогут обратить на себя внимание ведущих игроков в области культуры и искусства – кастинги организуют СТС, телепроект «Голос», КВН, конкурс «Новая волна» и многие другие.

Основная мысль мероприятия – соавторство. На площадке молодежь с разными интересами создает что-то новое, а за сложным творческим процессом следят опытные наставники. Один из организаторов проекта «Таврида Лайф» Николай Тихонов рассказал газете ВЗГЛЯД, что площадка фестиваля позволяет сплотить творческую молодежь со всей России.

«Жаль, что когда я был студентом, не было таких фестивалей. Глядя на такое масштабное мероприятие, жалею, что в свое время у меня не было той возможности, которая есть у ребят. Такое мероприятие дает молодежи очень большие возможности, в первую очередь, с точки зрения коммуникации – они знакомятся, общаются, и это очень круто. Такой опыт навсегда запомнится – жить в палатке, работать в команде, что-то придумывать», – сказал Тихонов.

Он отметил, что на фестивале обширный клуб по интересам, который составляет молодежь со всей страны. «И потом это на всю жизнь останется. Они могут через 10 лет встретиться в другом месте. Москвич приедет во Владивосток и вспомнит, что жил с кем-то в палатке, позвонит этому человеку», – предположил Тихонов.

Он добавил, что организация фестиваля проходит на высоком уровне. «Все достаточно сложно с точки зрения организации мероприятия. Но несмотря на ветер и зной, все арт-объекты проекта работают. Я в целом доволен процессом, тем, что получается. Погодные условия иногда мешают, но нам не привыкать», – заключил Тихонов.

Об участниках заботятся медики, пожарные, полицейские и волонтеры. Следят за порядком даже Росгварди и МЧС.

Живут молодые творцы в палатках в «Арт Квартале» и признаются, что настроение не могут испортить ни жара, ни сильные ветра, которые гуляют по площади 200 гектаров. Участники фестиваля рассказали газете ВЗГЛЯД, что находиться на территории площадки комфортно – повсюду пуфики, гамаки и арт-объекты, внутри которых можно отдохнуть. Кроме того, для участников и гостей «Тавриды-АРТ» открыты два пляжа с бесплатными лежаками и зонтиками. И это очень кстати: в жару многие предпочитают охладиться после творческого процесса. Расслабиться участники и гости фестиваля могут и вечером – на площадке проходит масса мероприятий, и каждый день на главной сцене проходят яркие концерты с участием звезд, которые готовы выйти на сцену вместе с ребятами.

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Примечательно и то, что «Таврида-АРТ» – территория без алкоголя. По словам участников, это совершенно не портит настроение и позволяет сохранять ясный ум. Ребята также заявили газете ВЗГЛЯД, что тщательно следят за чистотой – в палатках, вокруг них и вообще на всей территории фестиваля. Мусора вы не найдете ни в одной части «Тавриды». То есть местные жителя зря волновались, что Судак и его окрестности увязнут в отходах – от мусора организованно и оперативно избавляются.

«На фестивале все организовано на высоком профессиональном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД участник фестиваля Антон Герасимов из Симферополя. Молодой человек представляет на фестивале лагерь исторической реконструкции «Генуэзский шлем».

Он рассказал, что в рамках проекта представлено четыре средневековые точки, с помощью которых участники воссоздают средневековых жителей Генуэзской крепости.

«Есть артиллерийское депо, мы рассказываем о видах средневекового оружия, как оно выглядело и стреляло. Играем во флорентийский футбол, предлагаем всем поучаствовать в средневековых азартных играх. Любому участнику готовы выдать «мягкий меч», чтобы сражаться и ощутить себя в роли средневекового борца», – заметил участник.

По его словам, площадка «Тавриды-АРТ» дает возможность реализовать миссию проекта и популяризовать Средневековье, реконструкцию и традиции региона среди российской молодежи. «Фестиваль в достаточной мере позволил нам достичь этих целей, все организовано на очень высоком профессиональном уровне, мы очень довольны», – признался реконстуктор.

Отличает фестиваль возможность бесплатно проходить любые мастер-классы. Обычно такие мероприятия стоят достаточно дорого, и не всегда доступны для молодежи. Проходят они по всей территории фестиваля и придутся каждому по вкусу: хочешь – на выставке Регионов России рамки для фотографий в старинном русском стиле делай, научись обрабатывать шкуру оленя или поднимись на сцену в виде магнитофона и освой современный вид танца.

Участница проекта «Таврида Танцы» Виктория Колосова из Ногинска заявила газете ВЗГЛЯД, что нигде бы не смогла пройти столько полезных мастер-классов как на фестивале.

«Я занимаюсь танцами уже семь лет, в основном современными. Хожу на мастер-классы по различным направлениям. За весь день можно бесплатно посетить огромное количество, в Москве это стоило бы очень дорого. Я очень рада, что меня выбрали для участия в фестивале», – поделилась участница.

Площадка хороша не только для учебы – здесь участники приобретают полезные связи и находят работу в известных проектах, о которых мечтали.

Сценарист из Москвы Матвей Зубов, участник проекта «Таврида Кинотеатр» рассказал газете ВЗГЛЯД, что благодаря фестивалю достиг огромного успеха:

«Я прошел кастинг на СТС и мой проект сразу же попал в шорт-лист. Осенью можем начать сотрудничество.

И цели достиг, и связями обзавелся, знакомствами», – похвастался Зубов.

Аэлита Тихонова из Москвы, участница проекта «Таврида Театр» заявила газете ВЗГЛЯД, что благодаря фестивалю ей удалось реализовать свои профессиональные и творческие амбиции – на площадке фестиваля она будет участвовать в спектакле «Чайка» в современной обработке.

«График очень плотный, но мне очень нравится такая приятная загруженность. Я полностью реализуюсь творчески, и при этом приобретаю очень полезные контакты и связи», – поделилась Тихонова.

О «приятной загруженности» при любой погоде хорошо сказал один из гостей фестиваля, режиссер Никита Михалков, который отметил: «Несмотря на ветер и пыль, настоящий артист должен творить, ему это полезно!».