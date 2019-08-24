На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России

На фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт», который проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма, установили сразу два рекорда, сообщил заместитель директора по внешним коммуникациям центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

«Первый рекорд установлен в квартале АРТ. В частности, 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу. Все элементы органично сплелись в единую картину», – приводит его слова РИА «Новости».

Второй рекорд, продолжил он, установили участники квартала КВН. Они организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток, в котором одновременно приняли участие 56 сценаристов и юмористов. Оба рекорда зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

«Оба рекорда очень символичны и передают атмосферу фестиваля. Здесь все построено на совместном творчестве участников. Сама площадка во всем принадлежит им, они ее создают. Поэтому не удивительно, что каждый день в арт-кварталах мы видим результаты коллективного творчества ребят», – добавил Лукьянчиков.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» – это часть арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Фестиваль проходит с 20 по 26 августа в районе Судака.