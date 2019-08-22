Эксперт: Фестиваль «Таврида-АРТ» создаст новое творческое сообщество по всей стране

«Таврида-АРТ» - площадка, которая собрала десятки тысяч талантов со всей России. В ходе их общения вдобавок к уже существующим будут созданы совершенно новые проекты, заявила газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя открывающийся в крымском Судаке фестиваль «Таврида-АРТ».

«Фестиваль «Таврида-АРТ» примечателен как минимум тем, что вместо ожидаемых 20 тысяч гостей, на мероприятие зарегистрировалось уже 45 тысяч человек, – сказала Алена Август. – Пришлось даже регистрацию остановить, фестиваль физически не смог вместить всех желающих. То есть, мы понимаем, что впервые стартующий проект набрал уже колоссальную популярность по всей стране. Наверное, это объясняется тем, что это очень открытая история, открытая для всех. Любой может просто заявиться и участвовать».

Философия фестиваля – это идея соавторства, отметила политтехнолог, там нет разделения на гуру и учеников; на фестивале все творцы. «Это очень важно потому что это отвечает идее гораздо большей площадки – платформы «Россия – страна возможностей», где философия именно такая – если ты чего-то хочешь, государство дает тебе поддержку и, пожалуйста – хочешь, занимайся наукой, а хочешь, занимайся творчеством, как это происходит на фестивале «Таврида – АРТ».

«Те первые отклики, которые сейчас уже есть и в социальных сетях и, судя по звонкам ребят оттуда, говорят о том, что на «Таврида – АРТ» очень интересно. Контактируют между собой очень разные люди. У нас огромная страна, она безусловно полна талантов... Другое дело, что люди могут просто друг друга не знать, а когда они встречаются, то помимо проектов, которые у них уже есть, рождаются какие-то еще совершенно новые проекты», – отметила Алена Август.

«Мы уже видели, как это работает, когда проходили первые финалы конкурса «Лидеры России». Видим и сейчас – идет большой конкурс «Цифровой прорыв». Когда собираются люди, горящие какими-то идеями, этих идей становится еще больше, эти идеи начинают жить собственной жизнью, – резюмировала Алена Август. – Помимо прочего фестиваль «Таврида-АРТ» это еще и огромная кастинговая площадка – на международный музыкальный конкурс «Новая волна», на телевизионный шоу-проект «Голос», на различные другие популярные телепроекты, КВН. В общей сложности на фестивале «Таврида» пройдет более 60 кастингов. Это тот вариант стартовой площадки, с которой можно начать осуществлять свои мечты».

Ранее стало известно, что участники фестиваля «Таврида-АРТ» получат около 80 млн рублей в качестве грантов. «Прямо здесь, на этой площадке, на конкурсной основе будет распределено на поддержку социально-творческих проектов абсолютно разной направленности», - заявил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин, пишет RT.

Важно даже не то, что такая значимая цифра – 80 миллионов рублей будет передана на гранты для творческих проектов, а важно, что те люди, которые приехали на «Тавриду-АРТ» вернуться оттуда уже немножко другими, отметила Алена Август. Это будет новое творческое сообщество по всей стране, добавила собеседница.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал гостей и участников фестиваля «будущим России». Кириенко отметил, что главное на фестивале «Таврида-Арт» – это собравшаяся здесь молодежь – талантливые и мотивированные молодые люди, благодаря которым в пустынной ранее бухте Капсель создается большой арт-кластер.

«Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство – это создать условия», – сказал Кириенко, выступая перед участниками фестиваля.

Актер и режиссер Владимир Машков в свою очередь приветствовал участников фестиваля, отметив, что «Таврида-Арт» – это надежда.

«Как говорили наши предшественники, усвой, что сделали предшественники, и иди дальше. Вот это, наверное, то место и есть наша надежда, что придут ребята и раскроют нам секреты следующего поколения. Это большая радость и большая надежда», – сказал Машков.

Напомним, фестиваль «Таврида-Арт» проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма. На мероприятие зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Фестиваль продлится до 26 августа и соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов в этом году составляет 80 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.