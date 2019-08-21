Кириенко, Машков и Митяев оставили в Крыму автографы на надписи «Таврида-АРТ»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты – звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи «Таврида-АРТ» на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.

Первый замглавы администрации президента назвал гостей и участников фестиваля «будущим России», отметив, что главное на фестивале «Таврида-Арт» – это собравшаяся здесь молодежь – талантливые и мотивированные молодые люди, благодаря которым в пустынной ранее бухте Капсель создается большой арт-кластер.

«Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство – это создать условия», – приводит ТАСС слова Кириенко.

Актер и режиссер Владимир Машков в свою очередь приветствовал участников фестиваля «Таврида-Арт», написав на одном из арт-объектов пожелание: «Пусть «Таврида» будет картина маслом!», сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

«Таврида-Арт» – это надежда. Как говорили наши предшественники, усвой, что сделали предшественники, и иди дальше. Вот это наверное то место и есть наша надежда, что придут ребята и раскроют нам секреты следующего поколения. Это большая радость и большая надежда», – сказал Машков после церемонии.

Также свои пожелания оставили бард Олег Митяев, балерина и актриса Илзе Лиепа.

Напомним, фестиваль «Таврида-Арт» проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма. На мероприятие зарегистрировалось более 35 тыс. человек. Фестиваль продлится до 26 августа и соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов в этом году составляет 80 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.

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