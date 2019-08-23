Первый день «Тавриды – АРТ» отметился фрегатом с алыми парусами и «Нашествием»

Свыше 4 тыс. участников арт-кварталов фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» представили свои направления культуры и искусства в зрелищном костюмированном арт-шествии «В объективе времени», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Молодые деятели культуры и искусств, а также зрители, приехавшие на фестиваль со всей страны наблюдали прибытие в бухте Капсель трехмачтового фрегата «Херсонес». Корабль с алыми парусами прибыл на фестиваль в день рождения известного писателя Александра Грина. Вечером на главной сцене состоялся грандиозный рок-концерт фестиваля «Нашествие».

На арт-шествии можно было увидеть звезд музыкальной сферы последнего столетия, скульптуры прошлого и танцоров 1980-х и 1990-х годов. Шествие прошло от арт-кварталов до главной сцены фестиваля. Каждая творческая площадка подготовила свои образы, посвященные «объективу времени».

Участники арт-квартала «Таврида Добро» облачились во всемирно известные «ожившие» статуи и монументы. Молодые КВНщики прошли с флагами лиг, городов, вузов и команд Клуба веселых и находчивых, продемонстрировав масштаб и географию явления КВН.

Участники арт-квартала «Таврида Кино&Театр» в костюмах пяти театральных жанров, находясь каждый в своей роли, взаимодействовали со зрителями и другими участниками шествия.

10 костюмов-конструкций в стиле немецкой школы архитектуры и проектирования «BAUHAUS», отметившей свое столетие в этом году, представили молодые деятели искусства арт-квартала «Таврида Арт».

Участники арт-квартала «Таврида Лайф» прошлись с большими белыми листами в руках, на которых написали свои цели на ближайший год.

Молодые танцоры фестиваля под музыкальное сопровождение эпохи диско 1980-х, 1990-х и 2000-х годов поделились на три группы, демонстрируя популярные в разное время стили танцев. Музыканты в образах ярких звезд музыкальной сферы последнего столетия устроили парад-звезд в течение арт-шествия.

Участники арт-квартала «Народная» создали красочное и хаотичное прохождение ряженых с обрядовыми песнями и плясками в сопровождении игры на народных инструментах.

Участники арт-шествия, продемонстрировав свои творческие направления, открыли рок-концерт «Нашествие», в рамках которого совместно с молодыми исполнителями фестиваля выступили такие звезды, как Гарик Сукачев, «Ария», Вячеслав Бутусов, «25/17», «Пикник» и Найк Борзов.

Одним из ярких событий фестиваля стало появление фрегата «Херсонес».

Для него подготовили большой комплект алых парусов, чтобы фрегат стал олицетворением корабля из знаменитого произведения Грина.

О следующем путешествии корабля рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Таврида – АРТ» Сергей Кириенко: «Вместе с сообществом дома-музея Александра Грина в поселке Старого Крыма к нам пришла идея о том, чтобы собрать команду энергичных ребят из арт-кварталов, посадить их на парус ник «Херсонес» под алыми парусами, который в воскресенье поплывет на набережную Феодосии. Там ребята устроят концерт для местных жителей, и пространство для творчества на «Тавриде» расширится». Напомним, Кириенко заявил газете ВЗГЛЯД, что «необходимо сохранить на фестивале кросскультурность, чтобы он оставался разнообразным».

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Мероприятие объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становятся соавторами не только в организации артпространства, но и в создании контента.

Ядром фестиваля являются восемь арт-кварталов – творческих пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку.