Кириенко оценил разнообразие фестиваля «Таврида-АРТ»

«Необходимо сохранить на фестивале кросскультурность, чтобы он оставался разнообразным. Самые интересные вещи зарождаются на стыке – что в науке, что в культуре», – заявил газете ВЗГЛЯД первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопросы о дальнейшем развитии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

«У нас в оргкомитете такая же творческая обстановка, как и на «Тавриде». Так что предугадать, что будет в следующем году, сложно», – добавил Кириенко.

«Что будет с «Тавридой» в 2020 году – я, честно, не знаю. И это здорово, мне это нравится. Какая-то определенность появится в ближайшие дни, в воскресенье вечером, когда фестиваль закончится. Кураторы каждого арт-квартала собирают мнения участников, есть такие единые чаты, где все высказывают свое мнение, голосуют за то, что нравится. Все идеи и предложения будут обсуждаться. Послушаем и решим, что будет в следующем году», – добавил замруководителя администрации президента.

По мнению Кириенко, необходимо сохранить на фестивале кросскультурность, чтобы он оставался разнообразным.

«Не хотелось бы, чтобы «Таврида» стала монообразной. Что если Год театра, то на площадке только театр. Мне кажется, это бы сильно обеднило фестиваль. Ведь все самые интересные вещи зарождаются на стыке – что в науке, что в культуре», – пояснил Кириенко.

Руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин заявил газете ВЗГЛЯД, что солидарен с Кириенко.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы проект эволюционировал, и это было бы честное развитие. Мы посмотрим на результаты этого года. На форуме столько разного, интересного, что мы, как организаторы, получаем огромное удовольствие от того, что делаем вместе с ребятами этот проект», – отметил Першин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал гостей и участников фестиваля «будущим России». Кириенко отметил, что главное на фестивале «Таврида-АРТ» – это собравшаяся здесь молодежь, талантливые и мотивированные молодые люди, благодаря которым в пустынной ранее бухте Капсель создается большой арт-кластер.

«Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство – это создать условия», – сказал Кириенко, выступая перед участниками фестиваля.

Напомним, фестиваль «Таврида-АРТ» проходит в бухте Капсель на юго-востоке Крыма. На мероприятие зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Фестиваль продлится до 26 августа и соберет на одной площадке более 4 тыс. молодых людей из 85 российских регионов. Сумма грантов на реализацию самостоятельных проектов в этом году составляет 80 млн рублей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.