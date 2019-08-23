На фестивале «Таврида – АРТ» снимут клип на русскую народную песню

На фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ», который проходит в эти дни в Крыму, большое внимание уделяется фольклору и народным промыслам, – рассказали газете ВЗГЛЯД участники одного из проектов фестиваля – «Таврида Народная». Его результатом станет клип на одну из русских народных песен.

«У нас главное – хорошее настроение и чувство общности», – поделилась впечатлением участница проекта «Таврида Народная» Анастасия Кузьмина. Этот проект, посвященный традиционному искусству – один из восьми арт-кварталов (тематических пространств под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств) фестиваля «Таврида - АРТ», который проходит c 20 по 26 августа в бухте Капсель близ Судака.

В рамках проекта «Таврида Народная» планируется записать клип на народную песню «Шёл я яром». «Это наш арт-манифест», – пояснили участницы. «Мне проект дал возможность обменяться опытом. Второе - это интересные мастер-классы, которые позволяют узнать что-то не только о своей сфере, но и о других. Вход везде свободный, а интересы варьируются: сегодня мы можем узнать что-то одно, а завтра уже другое. К тому же проходят встречи с интересными людьми», – отмечает Анастасия Кузьмина.

«Фестиваль дал очень много: возможность установить контакты, приобрести опыт», - рассказала другая участница проекта, Екатерина Соболева. Ее «коллега» Нина Вагатьева отметила, что фольклор – ее жизнь. А площадка «Тавриды» позволяет приобрести новые полезные знакомства. «Я ехала, чтобы встретиться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, наладить полезные контакты. «Таврида» позволил закрепиться мне в танцевальном окружении», – отметила участница фестиваля.

«Таврида – АРТ» – первый в России фестиваль творческих сообществ, который соберет на одной площадке порядка 45 тысяч человек. Фестиваль объединяет все направления искусства и является самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Помимо «Тавриды народной», работают кварталы «Музыка», «Кино&Театр», «Арт», «Танцы», «КВН», «Лайф», «Добро». В них участники живут и творят, посещают мастер-классы и встречи с заслуженными деятелями культуры, создают проекты и получают поддержку.

В дни основной программы с 23 по 25 августа «Таврида» впервые откроет свои двери для всех неравнодушных к искусству, а на главной сцене выступят ведущие артисты России вместе с начинающими исполнителями. В эти дни площадка превратится в фестиваль фестивалей.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера, частью которого и стал фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ». Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.