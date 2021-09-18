Русское кино в долгу у России

В жизни каждого киношника нашей страны есть несколько красных дней календаря. И это не Новый год, день рождения или 8 марта – это дни, когда Министерство культуры и Фонд кино объявляют подачу заявок на производство будущих фильмов. «Мы подаемся!» – кричат все продюсеры страны и бегут со своими сценариями на раздачу слонов. Уж сколько раз ругали эту систему, да она все никак не помрёт. По-прежнему деньги на кино нам дает государство. Кино (да, да, то самое, о котором все твердят что оно – г…но) финансируем мы, честные налогоплательщики.

Что за слово такое «подаем»? Уж очень оно ассоциируется с холопским «кушать подано». Актеры СЛУЖАТ в театрах, киношники ПОДАЮТ свои сценарии. И есть ответственная комиссия из уважаемых людей, принимающих решение, кому подать, а кому нет.

Чем они руководствуются? Кассовыми успехами, которые обеспечили режиссеры и продюсеры? Не всегда. Известно масса случаев, когда у человека проваливается один фильм за другим, а ему все подают. Качеством сценариев? Хмм. Имеющий глаза и уши видит, какого качества киноконтент мы часто производим. Тем, кто делает хорошее кино ради искусства? И опять мимо! Некоторые из проектов, финансируемых государством, так и не доходят до зрителя, а ложатся на полку. Фильм снят? Снят. Получился? А кто его видел то! Что-то сняли, бюджеты освоили и разбежались по-тихому. Так тоже бывает.

А мы все подаем. И они подают нам. Или не подают. Кому как повезет и у кого какое лобби. Ой! Я сказала это вслух? Да бросьте! Лобби есть всегда, когда есть те, кто просят деньги и те, кто их дает. А еще, когда деньги дают – не спонсируют, не инвестируют, а именно дают – есть тот, кто остается должен.

Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? На самом деле, нужны. Государство вполне может выделять деньги на кинематограф, но на особое кино: на документальные фильмы, рассказывающие нам о героях России, на фильмы об исторических событиях, которые, возможно, и не соберут кассу, но просто необходимы для того, чтобы мы открывали новые грани истории нашей страны. На фильмы, которые способны поднять наш имидж на мировом кинорынке и выиграть фестивали. Это понятно и логично. Но когда я вижу фильм «Бабло» и надпись «При поддержке Минкульта», я просто не понимаю, почему государство дает деньги на фильм, где нет ни одного персонажа, который мог бы хоть что-то хорошее сказать о России. В фильме проворовавшиеся чиновники, бандиты, взятки – и никакого просвета. Может такой фильм быть? Безусловно! Может ли этот фильм быть снятым на государственные деньги? Вот это большой вопрос.

Способно ли наше кино выжить без государственного финансирования – тоже хороший вопрос, ибо у нас действительно мало экранов, то есть мест, где это кино может демонстрироваться. А на этом маленьком поле нам сложно конкурировать с американскими комедиями и блокбастерами Marvel. И даже если снято действительно хорошее кино, ему трудно окупиться и принести продюсерам деньги, которые они смогут использовать на следующие проекты.

Телеконтент снимается за счет каналов, платформенный контент за счет платформ. Они могут окупиться просмотрами. Здесь действительно вступает в дело качество фильма – и это, в конечном итоге, вытащит наше кино из болота. Но что делать с полными метрами, с фильмами, заточенными под большой экран кинотеатра? Окупиться производитель не способен. Вот он и вынужден ежегодно ждать, когда ему подадут.

У слова «подавать» есть еще одно значение, о котором не часто вспоминают. «Подавать» – значит, «подсказывать». Например, реплики, забытые актерами в театре. «Когда суфлер подает мне текст роли, я начинаю торопиться», – говорила актриса Малого театра Александра Яблочкина. И это значение как раз очень бы подходило к ситуации, когда деятели искусств подают, то есть подсказывают идею чиновникам, а те её принимают. Но пока система работает в обратном направлении – чиновники подсказывают киношникам, что подать, чтобы пройти отбор – наше искусство будет, увы, в большом долгу. Прежде всего – перед Родиной.