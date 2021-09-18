Русское кино в долгу у России

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18 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европу требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайне мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Российскому кораблю-разведчику приписывают фантастические операции

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» наводит страх на западных обывателей Виталий Невар/ТАСС
Западные СМИ бьют тревогу – один из самых современных и засекреченных кораблей ВМФ России, океанографическое исследовательское судно «Янтарь», приблизился к берегам Британии. Предполагается, что «Янтарь» способен вскрывать подводные линии связи и перехватывать секретные данные. Так ли это на самом деле и чем в реальности занимается этот корабль? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? Подробности...

Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Юлия Лемарк

    Русское кино в долгу у России

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		18 сентября 2021, 12:00

    В жизни каждого киношника нашей страны есть несколько красных дней календаря. И это не Новый год, день рождения или 8 марта – это дни, когда Министерство культуры и Фонд кино объявляют подачу заявок на производство будущих фильмов. «Мы подаемся!» – кричат все продюсеры страны и бегут со своими сценариями на раздачу слонов. Уж сколько раз ругали эту систему, да она все никак не помрёт. По-прежнему деньги на кино нам дает государство. Кино (да, да, то самое, о котором все твердят что оно – г…но) финансируем мы, честные налогоплательщики.

    Что за слово такое «подаем»? Уж очень оно ассоциируется с холопским «кушать подано». Актеры СЛУЖАТ в театрах, киношники ПОДАЮТ свои сценарии. И есть ответственная комиссия из уважаемых людей, принимающих решение, кому подать, а кому нет.

    Чем они руководствуются? Кассовыми успехами, которые обеспечили режиссеры и продюсеры? Не всегда. Известно масса случаев, когда у человека проваливается один фильм за другим, а ему все подают. Качеством сценариев? Хмм. Имеющий глаза и уши видит, какого качества киноконтент мы часто производим. Тем, кто делает хорошее кино ради искусства? И опять мимо! Некоторые из проектов, финансируемых государством, так и не доходят до зрителя, а ложатся на полку. Фильм снят? Снят. Получился? А кто его видел то! Что-то сняли, бюджеты освоили и разбежались по-тихому. Так тоже бывает.

    А мы все подаем. И они подают нам. Или не подают. Кому как повезет и у кого какое лобби. Ой! Я сказала это вслух? Да бросьте! Лобби есть всегда, когда есть те, кто просят деньги и те, кто их дает. А еще, когда деньги дают – не спонсируют, не инвестируют, а именно дают – есть тот, кто остается должен.

    Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас – нужны ли нам такие подачи? На самом деле, нужны. Государство вполне может выделять деньги на кинематограф, но на особое кино: на документальные фильмы, рассказывающие нам о героях России, на фильмы об исторических событиях, которые, возможно, и не соберут кассу, но просто необходимы для того, чтобы мы открывали новые грани истории нашей страны. На фильмы, которые способны поднять наш имидж на мировом кинорынке и выиграть фестивали. Это понятно и логично. Но когда я вижу фильм «Бабло» и надпись «При поддержке Минкульта», я просто не понимаю, почему государство дает деньги на фильм, где нет ни одного персонажа, который мог бы хоть что-то хорошее сказать о России. В фильме проворовавшиеся чиновники, бандиты, взятки – и никакого просвета. Может такой фильм быть? Безусловно! Может ли этот фильм быть снятым на государственные деньги? Вот это большой вопрос.

    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Способно ли наше кино выжить без государственного финансирования – тоже хороший вопрос, ибо у нас действительно мало экранов, то есть мест, где это кино может демонстрироваться. А на этом маленьком поле нам сложно конкурировать с американскими комедиями и блокбастерами Marvel. И даже если снято действительно хорошее кино, ему трудно окупиться и принести продюсерам деньги, которые они смогут использовать на следующие проекты. 

    Телеконтент снимается за счет каналов, платформенный контент за счет платформ. Они могут окупиться просмотрами. Здесь действительно вступает в дело качество фильма – и это, в конечном итоге, вытащит наше кино из болота. Но что делать с полными метрами, с фильмами, заточенными под большой экран кинотеатра? Окупиться производитель не способен. Вот он и вынужден ежегодно ждать, когда ему подадут.

    У слова «подавать» есть еще одно значение, о котором не часто вспоминают. «Подавать» – значит, «подсказывать». Например, реплики, забытые актерами в театре. «Когда суфлер подает мне текст роли, я начинаю торопиться», – говорила актриса Малого театра Александра Яблочкина. И это значение как раз очень бы подходило к ситуации, когда деятели искусств подают, то есть подсказывают идею чиновникам, а те её принимают. Но пока система работает в обратном направлении – чиновники подсказывают киношникам, что подать, чтобы пройти отбор – наше искусство будет, увы, в большом долгу. Прежде всего – перед Родиной.

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