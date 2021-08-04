Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего. Подробности...

Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...
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Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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    Юлия Лемарк

    Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

    Юлия Лемарк
    Сценарист,режиссер и продюсер
    		4 августа 2021, 17:00

    Я редко смотрю КВН, но ту шутку вспоминаю часто. Спетая на мотив песни Queen «I Want to Break Free» - «Дороги в стране, как машины в стране, как зарплаты, футбол, ЖКХ и конечно кино» – и дальше ребята просто включили аутентичный кусочек припева – «God Knows!».

    Шутка попала в самое яблочко. Вот они – настоящие мысли русского человека. Самая суть происходящего в стране. Дураки и дороги на новый лад. Почему так происходит – только Бог знает. God knows. Шутка и сладка, и горька одновременно. И юмор, и боль. Всё как любит загадочная русская душа. Чем хуже, тем лучше. И смех, и грех.

    С зарплатами и дорогами все ясно. Хотя положительную динамику, особенно в смысле дорог, может ощутить любой. Но как в этот список затесалось кино? И почему динамика в нем, скорее, отрицательная? От (некоторых) блестящих советских фильмов – к чему-то невнятному, что мы регулярно видим на экранах?

    К советскому кино очевидная рифма на ум не приходила. Почему же сейчас мы никак не избавимся от стереотипного диалога:

    – Пойдем в кино?
    – Русский фильм?
    – Да.
    – Не, не пойдем.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    Что с российским кино не так?

    Помню, как несколько лет назад во ВГИК приехала американская делегация. Приехали проводить мастер-классы, воркшопы и показывать свои новые проекты. Наши ждали коллег с особым восторгом. Сейчас приедут великие посланники Голливуда и научат нас работать. Творить то мы умеем, а вот работать… Но произошел драматургический поворот. Американцы приехали к нам… учиться! И это не была американская белозубая вежливость. Это была чистая правда.

    Мы для них до сих пор – практически родина кинематографа. Их актеры играют по методу Станиславского, монтажеры воспитаны на Эффекте Кулешова и кадре-иероглифе Эйзенштейна, их режиссеры цитируют кадры Тарковского, их новаторы вдохновляются Дзигой Вертовым, а драматурги бесконечно перечитывают Достоевского и Чехова. ВГИКовцы были, мягко сказать, в шоке. Потому что даже они в постсоветское время живут в парадигме «Русское кино – г…но».

    Так как мы умудрились расплескать по дороге все самое ценное в кинематографе, что, собственно, и сделало знаменитый Голливуд и продолжает воссоздаваться в платформенных «нетфликсах»?

    Продюсеры кричат, что во всем виноваты сценаристы. У нас, дескать, кризис идей. Серьезно? Нестандартные подходы у нас в крови. У нас жизнь каждого человека, по сути – кино. Подрезал/Догонял/Разбогател/Обходил законы/Строил схемы/Обнищал/Сел/Любил до боли/Ненавидел до гроба. В общем, бегал с препятствиями. Мы все смеялись над шутками Задорнова, повторяя, что американцы «тупыыые», ведь им никогда не придет в голову то, что придет простому русскому. Помню, как один мой товарищ хотел в подвале сталинки сделать сауну, что по закону – никак нельзя. И он сделал «купальню». Потому что сауну нельзя, а купальню можно. И в этой «купальне» до сих пор парятся. И не парятся по жизни.

    Даже законы физики в нашей стране теряют смысл, потому что кратчайший путь из точки «А» в точку «Б» – не прямая. «Если есть запрещающий знак, они знают – где-то рядом объезд». «Нормальные герои всегда идут в обход». Разве это не драматургия? Где тут может быть кризис идей?!

    Сценаристы обвиняют алчных продюсеров. Известно, что у нас мало кинотеатров, самих экранов, на которых могут показать кино. И производители кино на продажах билетов заработать почти не могут. Тем более, когда в схеме есть дистрибьюторы. И зарабатывают на производстве. А, значит, отнимают кусок у режиссеров, операторов и всей команды. А еще говорят, что надо бизнесу давать налоговые послабления, если они будут вкладываться в кино. Вот тогда заживем! Но пока это умозрительные конструкции.

    Режиссеры обвиняют актеров. Ведь те бездарны, а гонорары их заоблачны. Старой школы почти не осталось. Даже МХАТ не устоял. Актеры, как известно, приходят теперь и из вышеупомянутого КВН, и из соцсетей, и из «Дома-2». Про актрис вообще не говорим. Там только через постель. Так говорят. God Knows. Нам такое неинтересно. Вся эта муть есть и в Голливуде. Вся эта муть была и в СССР. Откройте воспоминания мэтров, страницы таблоидов, посмотрите ток-шоу. Все это уже было, и все старо, как мир. Так почему же раньше мы могли делать кино, а сейчас не можем?

    Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. У нас есть крепкие сериалы, та же «Ликвидация», «Измены», «Перевал Дятлова», «Физрук» и «Эпидемия». У нас есть «Холоп», «Батя» и «Горько!». У всех этих фильмов прекрасные рейтинги и хорошая касса. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего.

    На фестивальных тусовках безмолвно звучит тихая надежда: а, может, дело в зрителе? Может, зритель ест кактус и плачет? Не нравятся ему наши фильмы, а телевизор он фоном смотрит, и в кинотеатры ходит по принуждению. Может, так?

    Некоторые проекты на телевидении делаются для аудитории «бабушек из Урюпинска», для них изобрели новый жанр – ТЖД – тяжелая женская доля.

    Кто эти зрители? Есть ли вообще эти «бабушки»? И падение рейтингов телеканалов – не следствие ли вот такой их политики по отношению к своему зрителю? Может, если бы телеканалы считали своего зрителя чуть более умным и продвинутым, то и зритель отвечал бы им взаимностью? 

    Да простит мне Николай Васильевич… Но прямо просится завернуть про бойкую необгонимую тройку, что несется по нашим телеканалам, кинотеатрам и платформам. Кино, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается хлопушка… и далее по знакомому до боли тексту. Камера, мотор, начали снимать очередную ТЖД для мифических урюпинских бабушек.

    Думаю, российское кино доедет. Не прямыми, так окольными тропами. Не голливудским, так русским путем. Не благодаря, так вопреки. Главное, что оно едет. Сейчас это и правда главное.


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