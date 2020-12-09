Русская идея пошла с молотка

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
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Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
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Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
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Почему Армянская церковь пошла против Пашиняна

Католикос Гарегин II просит Пашиняна уйти во избежание трагических потрясений Григорий Сысоев/ТАСС,
Асатур Есаянц/РИА Новости
Перед очередным походом армянской оппозиции на премьера Пашиняна противники власти заручились поддержкой церкви. Католикосы – главы духовенства на родине и в диаспоре – «отечески увещевали» главу государства мирно сдать пост. Почему армянская церковь вмешивается в чисто политические вопросы и может ли ее голос стать решающим в судьбе Пашиняна? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...

Грозит ли нам голод в 2021 году

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Суть в том, что еды на планете производится достаточно много. Всем бы хватило. Проблема не в еде и не в планете. Проблема в капитализме и в недалёком менеджменте ресурсов. Подробности...
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Гегемон теряет глобальный трон

Вадим Козюлин
Вадим Козюлин, директор программы по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра, эксперт клуба «Валдай»
Принципы американской демократии катастрофически обесцениваются, за ними проступают обыкновенные государственно-олигархические интересы, стремление получить выигрыш любой ценой. Это принципы, которые очень похожи на беспринципность. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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    Ольга Андреева

    Русская идея пошла с молотка

    Ольга Андреева
    Журналист
    		9 декабря 2020, 12:05

    Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю.

    Лет тридцать назад китайский лидер Ден Сяопин предложил своему народу универсальную формулу о роли Мао Цзэдуна в истории нового Китая – Мао был прав на 70%, а на 30% ошибался. Эта чеканная истина предупредила все возможные споры по этому вопросу. Потом последовательные китайские конфуцианцы, искренне относящиеся к власти, как дети к отцу, добавят от себя: Мао можно простить, он старенький был.

    Российские реалии такого великодушия не позволяют. Наш извод Мао в лице Сталина может быть либо отцом народов, либо проклятым тираном. Третьего не дано. Снимая свой новый фильм «Дорогие товарищи», Андрей Кончаловский спешит заявить, что он из первых. Это не то чтобы художественный взгляд или новый киноязык – это просто позиция.

    В начале июня 1962 года в Новочеркасске благодаря неумелым управленческим решениям случился знаменитый бунт, приведший к жертвам, число которых, по разным источникам, варьируется от восьми человек до нескольких десятков. По глупости местного руководства в один и тот же день жителям города объявили две новости – цена на мясо и масло будет выше, а зарплата ниже. Народ расценил это однозначно: так к коммунизму не ходят. Рабочий класс, который вот уже сорок лет только и делал, что работал, терпел и ждал светлого будущего, решительно потребовал, чтобы обещанное будущее наступило здесь и сейчас, в одном отдельно взятом городе. Особенно если учесть, что город исторически был столицей казачества, которое было принесено в жертву все тому же светлому будущему. Потомки оптимизированного в 1920-е годы класса справедливо задали вопрос: где же счастье? Ради чего вот это все?

    Надо сказать, что в 1962 году, спустя семь лет после знаменитого 20-го съезда партии, разоблачившего культ личности, подобные вопросы задавали не только казацкие дети и внуки. Начало 1960-х ознаменовались чем-то вроде ренессанса ленинской идеи рабоче-крестьянского рая. В ответ на все эти вопросы и ренессансы в Новочеркасск вошли войска и начали стрелять по толпе. События в те три революционных дня развивались очень непросто.

    Фото: «Дорогие товарищи!»/Продюсерский центр Андрея Кончаловского

    В истории новочеркасского бунта был как минимум один реальный герой – генерал Матвей Шапошников, который и был призван руководством военного округа расстрелять толпу из танков. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Я не вижу пред собой врага», стоившая ему немедленной отставки. Так или иначе, но фигура Шапошникова свидетельствовала о том, что полного единства в руководстве по поводу расстрела людей не было.

    Но это история. У Андрея Кончаловского – кино. Наследник итальянского неореализма, блестящий эстет и настоящий мастер, Кончаловский всегда делает свою работу красиво. Черно-белая картинка, имитирующая эффект старой 35-миллиметровой пленки, имитирует заодно и эффект документальной съемки, отсылающий к ранней и знаменитой ленте про Асю Клячину. Но если тогда Кончаловского интересовала скорее душа человеческая, то теперь все больше Сталин и то, что называется русской идеей.

    Прекрасная Юлия Высоцкая, играющая горкомовскую чиновницу среднего звена и мать юной дочки, пропадающей в урагане бунта, обречена кстати и некстати весь фильм повторять на все лады: «Сталина на вас нет, при Сталине такого не было». Это говорится и отцу, бывшему казаку, и революционерке-дочери, апеллирующей к ленинским идеалам, и доброму кагэбэшнику, помогающему ей искать дочь.

    «Архетип русской женщины, античная трагедия любви и долга» – звучало после премьеры в кафе, куда с холоду убежали сторонники русской идеи. Обычные зрители пожимали плечами и вспоминали Асю Клячину, которая смогла воплотить образ русской женщины, обойдясь без Сталина и политики вообще.

    Кстати, о кагэбэшниках. История новочеркасского бунта довольно хорошо задокументирована. Из нее следует, что в толпу стреляли все-таки регулярные войска, стянутые в город. Но Кончаловский придерживается конспирологической версии – стреляли не войска, а специально приглашенные гэбисты, проносившие винтовки на крышу горкома в футлярах контрабасов. Цепляться к деталям вроде бы незачем – перед нами творение художника, который всегда может сказать сакраментальное «я так вижу».

    Но вот беда, фильм снят в подчеркнуто документальном стиле, предполагающем историческую точность. Антихрущевский посыл фильма и искренний оммаж сталинизму вкупе с откровенной исторической клюквой – это то, что постсоветский зритель вряд ли согласится признать за документ эпохи. Но иностранный зритель – вполне. Образ России, где бунт кончается всегда плохо и где так любят жесткую руку власти – похоже, что после того, как работа Кончаловского была выдвинута на премию «Оскар», теперь это и будет нашим главным культурным экспортным товаром.

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    На днях вице-президент РАН печально предложил отказаться от освоения космоса, на которое освоение у нас выделяется средств в 60 раз меньше, чем в США. На этом фоне русская идея вкупе со сталинизмом может стать неплохим коммерческим продуктом. А если еще учесть, что главный бюджет фильма составили средства Алишера Усманова, а не Госкино, то надо признать – русская идея обходится государству куда дешевле, чем космические программы. При этом эффект от этого экспорта может быть куда долгосрочнее и убедительней.


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