Церемонию «Оскара» захотели провести в обычном формате

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в США в апреле 2021 года не будет проходить в онлайн-формате, организаторы постараются провести мероприятие как обычно, сообщает Variety.

Представитель Американской киноакадемии и канала ABC заявил изданию, что церемония состоится в очном формате. Однако пока неясно, пишет издание, какие противоэпидемические нормы будут введены на церемонии.

По словам источников издания, когда академия переносила сроки проведения церемонии, ее специалисты надеялись, что весной снова откроются кинотеатры, передает РИА «Новости». Даже если они останутся закрыты, организаторы будут стараться сделать так, чтобы мероприятие проходило как обычно.

При этом издание Hollywood Reporter после выхода материала Variety написало, что решение о проведении очной церемонии пока не принято: академия и канал ABC к такому заключению еще не пришли.

По словам инсайдеров издания, поскольку в округе Лос-Анджелес введены карантинные ограничения из-за резкого роста числа случаев COVID-19, академия и ABC не могут с уверенностью строить планы на следующую неделю, не говоря уже о следующем годе. Если пандемия не утихнет к апрелю, пишет издание, о каких-либо очных мероприятиях говорить не придется.

Кроме того, как отмечает HR, «высокопоставленные инсайдеры» были озадачены сообщением Variety. В добавление к этому, в первой статье изначально приводятся слова представителя «Академии и ABC», хотя это отдельные организации со своими представителями, указывает Hollywood Reporter.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что 93-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» из-за пандемии коронавируса пройдет 25 апреля 2021 года, позже обычных сроков.

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